Konstruktör - Hygap Ab - Oskarström - Värnamo - Knäred
FSK Group AB / Maskiningenjörsjobb / Halmstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Halmstad
2026-06-16
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På HYGAPGRUPPEN utvecklar vi ständigt nya sätt att effektivisera produktionen för verkstadsindustrin genom att bearbeta och förädla komponenterna i förväg. Vi är ett engagerat familjeföretag med korta beslutsvägar som snabbt och enkelt kan ta hand om specifika önskemål. Från idé till färdig produkt! Under de senaste fem åren har Hygapgruppen växt kraftigt och fortsätter i en väldigt expansiv fas.
Är du en erfaren konstruktör på jakt efter ny utmaning?
På HYGAPGRUPPEN kombinerar vi praktisk erfarenhet, modern produktion och ett starkt utvecklingsfokus för att skapa produkter och lösningar som gör skillnad. Nu söker vi en driven och lösningsorienterad konstruktör som vill vara med och utveckla nästa generation produkter tillsammans med oss. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett – från idé och konstruktion till färdig produkt.
Din roll
Som Konstruktör hos oss blir du en viktig del av vår fortsatta utveckling. Du arbetar koncernövergripande med konstruktion och produktutveckling för flera av våra bolag och affärsområden. Rollen passar dig som trivs i en verksamhetsnära miljö där beslutsvägarna är korta, tempot är högt och där idéer snabbt kan omsättas till verklighet. Du får möjlighet att kombinera kreativitet, teknik och problemlösning i en vardag där ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Utveckla och konstruera produkter och tekniska lösningar.
Vidareutveckla och förbättra befintliga produkter och konstruktioner.
Konstruera svetsfixturer, kontrollfixturer och produktionsutrustning.
Ta fram lösningar som effektiviserar och kvalitetssäkrar produktionen.
Skapa ritningsunderlag och produktionsdokumentation.
Ge teknisk support till produktion och projekt.
Delta i prototypframtagning, tester och verifiering.
Samarbeta med kunder och leverantörer kring tekniska lösningar.
Medverka i förbättrings- och effektiviseringsarbete inom verksamheten.
Vem är du
Du är en tekniskt nyfiken person som gillar att omsätta idéer till fungerande lösningar. Du trivs i en praktisk miljö där du får kombinera konstruktion med verklig produktion och ser möjligheter där andra ser begränsningar.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av konstruktion inom industri eller tillverkande verksamhet.
Har god kunskap i CAD, gärna Solid Works.
Har förståelse för tillverkning inom metall och svetsade konstruktioner.
Är praktiskt lagd och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Arbetar självständigt men trivs lika bra i samarbete med andra.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Maskin- eller produktkonstruktion.
Hydraulik eller mekaniska system.
Produktionsteknik.
Fordons-, entreprenad- eller lantbruksrelaterade produkter.
Hållfasthetsberäkningar och FEM-analys.
Varför HYGAPGRUPPEN
Hos oss får du mer än ett konstruktionsjobb – du får möjlighet att påverka. Du blir en del av en växande koncern med flera tillverkande bolag och stor bredd i våra produkter och verksamheter. Här arbetar vi nära varandra, fattar snabba beslut och utvecklar lösningar tillsammans. Hos oss får du möjlighet att arbeta med flera olika produktområden. Du har goda utvecklingsmöjlighter inom Hygapgruppen och du får arbeta med engagerade kollegor och en familjär företagskultur.
Placeringsort: Vi vill ha dig på alla våra orter! Oskarström, Knäred & Värnamo. Såklart utgår du från den orten som du bor närmst.
Om oss – FSK
Vi är FSK, the Generator – ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden Talent, Brand och Growth.
Talent – Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.
Brand – Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding, ett viktigt område för alla företag.
Growth – Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
302 44 OSKARSTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hygap AB Kontakt
Rekryterare
Theresia Andersson theresia@fskgroup.se Jobbnummer
9966031