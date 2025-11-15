Konstruktör - elektromekanik
NDP IT AB / Elektronikjobb / Karlstad Visa alla elektronikjobb i Karlstad
2025-11-15
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Karlstad
, Karlskoga
, Motala
, Ludvika
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi söker en konstruktör inom elektromekanik för ett uppdrag hos vår kund, verksam inom utveckling och produktvård av tekniska produkter. Här får du möjlighet att bidra med din tekniska kompetens i ett engagerat team som värdesätter samarbete, nyfikenhet och lärande.
Om uppdraget
I rollen som konstruktör kommer du att arbeta brett inom elektromekanisk konstruktion med fokus på både nyutveckling och produktvård. Arbetet innebär att du:
• Utför 3D-modellering och tar fram 2D-ritningar
• Genomför felutredningar och ändringshantering
• Driver utveckling av nya artiklar och komponenter
• Ger stöd till produktion och övriga avdelningar
• Bidrar till teamets framgång genom att stötta kollegor och dela kunskap
Du blir en del av ett kompetent team där samarbete och ett prestigelöst arbetssätt är centralt.
Din Profil
• 3 års erfarenhet av konstruktion inom elektromekanik eller liknande områe
• Erfarenhet av arbete med produktutveckling och produktvård
• God förmåga att arbeta självständigt och i team
• Svenska och engelska i tal och skrift
Säkerhetsprövning krävs innan uppdragets start
Som person är du nyfiken, självlärande och ödmjuk, med en naturlig vilja att bidra till gruppens gemensamma mål
Övrig information
Plats: Karlskoga eller Karlstad
Arbetsmodell: På plats
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse, efter genomförd säkerhetsprövning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konstruktör Elektromekanik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
652 21 KARLSTAD Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9606613