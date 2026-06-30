Konstruktör - El/Instrument/Automation
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening / Maskiningenjörsjobb / Mönsterås Visa alla maskiningenjörsjobb i Mönsterås
2026-06-30
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening i Mönsterås
, Kalmar
, Nybro
, Emmaboda
, Torsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Vill du ha ett arbete där du får kombinera teknik, kreativitet och projektledning – och samtidigt vara en nyckelperson i framtidens hållbara massaproduktion? Vi söker nu en konstruktör till vårt team på Södra Cell i Mönsterås med intresse för att utvecklas inom instrumentteknik.
Här får du en roll med stor frihet och ansvar, där du har en nyckelroll i samarbetet mellan mekanik, process och automation. Du får möjlighet att driva och delta i projekt, samtidigt som du är med och utvecklar smarta processlösningar i en av världens mest moderna massafabriker.
Det här får du jobba med på Södra
Som konstruktör hos oss får du en vardag fylld av variation. Ena dagen leder du ett projekt inom instrument, nästa dag arbetar du med att ta fram ritningar, beräkningar och dokumentation. Du kommer både att ha egna projekt och vara delprojektledare i större investeringar, där du samarbetar med såväl interna som externa resurser från flera teknikområden.
Rollen är kreativ och lösningsorienterad – du får vara med från idé och projektera, planera och budgetera till färdig lösning i drift. Du kommer nära produktionen och får tillsammans med kollegor inom process, mek och automation utveckla både nya tekniska lösningar och förbättra befintliga.
Dina arbetsuppgifter i korthet
Driva och ansvara för projektering och konstruktionsuppdrag, främst inom instrument
Leda och delta i projekt av olika storlek – från idé till färdig lösning
Koordinera och samordna mellan olika teknikområden (mek, process, automation)
Säkerställa dokumentation och överlämning till produktion och underhåll
Bidra till utveckling av processlösningar, arbetsmiljö och säkerhetsarbete
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och dagtid, med placering vid Södra Cell i Mönsterås.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är högskoleingenjör med inriktning mot process, el eller automation och som har erfarenhet av att arbeta i CAD-miljö. Erfarenhet från processindustrin eller annan industri är också något vi värdesätter.
Du är en person som trivs med att bygga och underhålla ett brett kontaktnät och som gillar att samarbeta med olika yrkesgrupper. Vidare är du skicklig på att planera och genomföra dina uppdrag med god struktur vid användning av olika digitala verktyg. Du tycker det är roligt och är duktig på problemlösning och kan enkelt anpassa dig och prioritera bland dina arbetsuppgifter.
För tjänsten krävs B-körkort och språkkunskaper i svenska och engelska.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Maila till HRRekrytering@sodra.com
.
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande chef Mikael Eriksson, mikael.eriksson-bradley@sodra.com
.
Fackliga frågor hänvisas till:
Unionen - Ulrica Carlstedt, ulrica.carlstedt@sodra.com
Saco - Pontus Lord, pontus.lord@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 5 augusti . På grund av semestertider dröjer återkoppling på din ansökan något, vi kommer påbörja urvalet efter sista ansökningsdag.
Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälle
Södra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950247-2077170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skogsägarna ekonomisk förening
, https://karriar.sodra.com
NYGÅRD 401 (visa karta
)
383 91 MÖNSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södra Jobbnummer
9984686