Konstruktör - Core Turbine Integration till Siemens Energy
Företagspresentation
Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en System Engineer / Konstruktör - Core Turbine Integration för ett uppdrag på deras site i Finspång.
Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov.
Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många.
Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på ca 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö med stark teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter?
Nu söker vi en konstruktör till vårt team inom Core Turbine Integration (CTI).
Om rollen
Som konstruktör hos oss blir du en viktig del av våra leveransprojekt inom Core Engine. Du arbetar nära delprojektledare och andra konstruktörer i ett sammansvetsat team där samarbete och flexibilitet är avgörande.
Arbetet präglas av varierande uppgifter, tydliga deadlines och en dynamisk vardag där omplaneringar kan förekomma - något som ställer krav på struktur, noggrannhet och anpassningsförmåga.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Delta i leveransprojekt och samarbeta nära Core delprojektledare
Ansvara för att slutföra och rapportera tilldelade projektaktiviteter
Ta fram och kvalitetssäkra kunddokumentation såsom:Systembeskrivningar
P&ID
Datablad
Arbeta med interna gränssnitt inom Siemens Energy
Bidra till och driva verksamhetsutvecklingsprojekt inom avdelningen
Säkerställa att arbetet sker i linje med CTI:s uppsatta mål
Om teamet
Du blir en del av en avdelning med cirka 40 kollegor bestående av konstruktörer, delprojektledare och Chief Engineers. Vi har en stark samarbetskultur där vi stöttar varandra i tekniska utmaningar och kundlösningar. Laganda och kunskapsdelning är centrala delar i vår framgång.
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, strukturerad och har ett starkt eget driv.
Vi tror att du har:
Ingenjörsexamen (civil- eller högskoleingenjör) inom maskinteknik eller motsvarande, alternativt relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet inom teknik, konstruktion eller gasturbiner
God förmåga att arbeta självständigt och med stor noggrannhet
Ett lösningsorienterat och ansvarsfullt arbetssätt
Flexibilitet och ett tydligt målfokus
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av verktygen Comos och PLM
Erfarenhet från projekt inom olja och gas
Kunskap inom KKS och ISA
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Jessica Ferm
070-410 63 91jessica.ferm@unikresurs.se
Unik Resurs
#LI-Hybrid
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
612 31 FINSPÅNG Jobbnummer
9892956