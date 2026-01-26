Konstruktionssupport IT Siemens Energy
2026-01-26
Är du en person som har datavana, är kommunikativ och ordningsam? Då har vi rätt tjänst för dig! Randstad i Norrköping söker nu konstruktionssupport inom nyleverans av gasturbiner till vår kund Siemens Energy i Finspång.
Rollen innebär projektarbete där man följer en projekttidplan och hanterar kundfrågor och köper in hårdvara såsom datorer, I/O-kort och licenser etc. I tjänsten ingår även planering och beställning av interna transporter samt ansvar för interna lagringsytor. Arbetsuppgifterna varierar mellan lägga beställningar i SAP, jobba med kunddokumentation och koordinera interntransporter till och från kontoret. Grundkravet är att datavana och officepaketet, meriterande om du har kunskap i SAP eller PLM. Språkkrav är engelska därför att du kommer ha alla möten på engelska.
Teamet består av tre personer som supportar övriga kontoret med administrativa delar.
Tjänsten är en visstidsanställning med god chans till förlängning eller övertag av kund. Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag! Har du frågor om hur det är att vara konsult, är du välkommen att kontakta: Talent Manager Sara Folkesson
Ansvarsområden
Projektarbete där man följer en projekttidplan och hanterar kundfrågor och köper in hårdvara såsom datorer, I/O-kort och licenser etc
Planering och beställning av interna transporter samt ansvar för interna lagringsytor
Arbetsuppgifterna varierar mellan att lägga beställningar i SAP, jobba med kunddokumentation och koordinera interntransporter till och från kontoretKvalifikationer
Gymnasieutbildning
Vi ser gärna att du har minst ett par års erfarenhet från roller inom support
Grundkravet är att datavana och officepaketet, meriterande om du har kunskap i SAP eller PLM
Kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift, på både engelska och svenska
