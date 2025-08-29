Konstruktionsledare / Senior Maskinkonstruktör
2025-08-29
Ta nästa steg som konstruktionsledare hos Scanditronix Magnet AB
Kombinera tekniskt topparbete med att leda och utveckla ett skickligt team.
Vi söker dig som vill arbeta i teknikens framkant och forma framtidens konstruktionsavdelning.
Din roll
Som Konstruktionsledare / Maskinkonstruktör ansvarar du för att planera, leda och utveckla avdelningen samtidigt som du själv är operativ i projekten. Du leder 5 erfarna maskinkonstruktörer, driver avancerad maskinkonstruktion och samverkar nära produktion, inköp och ledning.
Vi söker dig som
Har utbildning inom maskinteknik eller likvärdig erfarenhet
Behärskar 3D-konstruktion (SolidEdge/SolidWorks)
Är van vid PDM-system och affärssystem
Har ledarskapserfarenhet (meriterande)
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har B-körkort
Du är en kommunikativ, strukturerad och drivande person som trivs med att kombinera teknik och ledarskap.
Varför välja oss?
Nyckelroll med stort inflytande
Spännande projekt inom medicinteknik och forskning
Stabilt, växande företag med internationell kundbas
Moderna lokaler i Vislanda och stark teamkultur
Plats: Vislanda | Omfattning: Heltid | Tillträde: Enligt överenskommelse
Publicering sdatum2025-08-29
Jobcenter Rekrytering hjälper företag, organisationer och privatpersoner med rekrytering. På så sätt skapar vi både karriärmöjligheter för människor och kostnadseffektivitet för företag. Vi tror på långsiktiga relationer och arbetar därför engagerat med lokal och personlig närhet till våra kunder.
Scanditronix Magnet AB konstruerar och tillverkar spolar och magneter för användning inom Forskning, MedTech och Industri. Våra kunder är internationella forskningslaboratorier och företag verksamma bl.a. inom cancerbehandling.Vi är idag drygt 50 anställda och har en exportandel på ca. 70%. Vi finns i Vislanda Småland, där vi har vår tillverkning, montering, test, konstruktion/utveckling, inköp, företagsledning, etc.Mer information om företaget hittar du på www.scanditronix-magnet.se Så ansöker du
