Konstpedagog/Omsorgsmedarbetare till daglig verksamhet på Södermalm

2025-10-20
Främja/Unika erbjuder boenden och daglig verksamhet inom ramen för LSS. Vi är ett värderingsstyrt företag som drivs av vår vision och starka värdegrund att skapa en meningsfull tillvaro för våra huvudpersoner genom att lyfta och stärka varandra i en inkluderande gemenskap. Innanförskap är ett av våra ledord, oavsett funktionsvariationer har man rätt att få leva som andra.
Till vår dagliga verksamhet Ateljén söker vi nu en konstpedagog med kunskap och erfarenhet av:
• Keramik och andra konstmaterial
• Personer med neuropsykiatriska funktionsvariationerOm tjänsten
Vill du arbeta med oss i vår lugna och inspirerande ateljé på Södermalm/Hornstull?
Med förutsägbarhet och en varm stämning är den konstnärliga processen och lusten att skapa i fokus.
Ateljén är en plats att återhämta sig, att få en struktur i vardagen och en möjlighet att fylla på med energi. Vi erbjuder ett meningsfullt socialt konstnärligt sammanhang där NPF är normen.
I Ateljén arbetar vi med keramik, textil, måleri och andra spännande material genom temaperioder och workshops. Vi tar också del av Stockholms utbud av konst.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för, och erfarenhet av personer med neuropsykiatriska diagnoser samt ev tilläggsproblematik.
Det är viktigt att du har förmåga att bilda goda relationer, motivera och inspirera samt att du är lyhörd och tydlig. Du är också en lösningsfokuserad person som känner dig bekväm- och utstrålar lugn och framförallt trygghet även i oförutsägbara situationer.
Vi lägger stor vikt vid att man som medarbetare är aktiv i arbetsteamet samt att man följer gemensamma riktlinjer och handlingsplaner. Du förväntas kunna arbeta både självständigt och i grupp.
Vi hoppas att du delar vår ambition att få varje individ i ateljén att växa och mötas genom konsten!
Omfattning: 100%
Arbetstid: Dagtid måndag - fredag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om du blir kallad till intervju ber vi dig att samtidigt visa utdrag från belastningsregistret. Utdraget får inte vara äldre än ett år.
Utdraget kan du beställa här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
