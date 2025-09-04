Konstpedagog, konsthallen i Kulturens hus, Luleå
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen / Pedagogjobb / Luleå Visa alla pedagogjobb i Luleå
2025-09-04
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen i Luleå
Vad kul att just du är intresserad av tjänsten som konstpedagog i Kulturens hus!
Vi som jobbar i Kulturens hus är ett gäng kreativa och lösningsorienterade personer. Hos oss är service och värdskap viktigt. Ett gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande och kvalitet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till alla människor som besöker våra verksamheter.
Vi söker dig som vill arbeta i en kreativ och rörlig miljö där ditt intresse för samtidskonst får komma till nytta och där du får möjlighet att utveckla de kreativa processerna. Vi erbjuder dig:
• möjlighet att få påverka och utveckla verksamheten
• att få använda din kreativitet
• stor frihet under ansvar
• ett arbetsklimat fyllt av glädje
Vill du vara med och bidra till Luleås kulturliv så är detta tjänsten för dig!
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som konstpedagog arbetar du med att öppna konstens värld för våra besökare. Den primära målgruppen för verksamheten är barn och unga, men vi riktar oss även till andra målgrupper. I rollen ingår konstvisningar och skapande verksamhet i konsthallens ateljé under såväl skoltid som på kvällar och helger. I konstlabbet arbetar vi processinriktat vilket betyder att det konstnärliga arbetet står i fokus och inte resultatet. Vi vill väcka nyfikenhet och kreativitet hos deltagarna med målet att skapa en lustfylld plats där alla inspireras till att delta på sitt eget sätt i den kreativa processen. Vidare kommer du att förbereda, genomföra och skriva texter inför workshops och utställningar.
I rollen som konstpedagog möter du många olika besökare där det är viktigt att du har förmågan att engagera och möta deltagarna där de är. Du kommer behöva kunna ta till dig utställningars innehåll och implementera dem tematiskt för att sätta utställningar i ett sammanhang där du själv bidrar med kunskap om samtid och historia. Du kommer att ingå i ett team bestående av tre andra medarbetare varav en till konstpedagog. Vårt arbetsklimat är fyllt av humor och skratt samtidigt som vi tillsammans ser på vårt uppdrag med allvar.
Helg och kvällsarbete förekommer i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har akademisk utbildning inom konstområdet, alternativt annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet
• har god kunskap om samtidskonst
• har erfarenhet av att leda konstpedagogisk verksamhet för olika målgrupper
• har erfarenhet av att jobba i skaparmiljöer som ateljéer, verkstäder eller liknande, och känner dig trygg med både traditionella hantverkstekniker och mer experimentella eller teknikbaserade uttryck
• är van att använda IT och digitala verktyg
• har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av omhängning av konstutställningar
Som person är du idérik och kreativ i ditt arbete samtidigt som du är realistisk och har god förståelse för vad som är möjligt att genomföra. Du förstår vikten av att hålla dig uppdaterad inom konsten och gillar att testa nya material och metoder, samt anpassar arbetssätt efter deltagarnas behov i samarbete med dina kollegor. Du gillar när det händer mycket, likväl som du kan hitta drivkraften att utveckla verksamheten vid lugnare perioder. I och med att vi är ett litet team krävs det att du kan ta initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att skapa relationer med såväl kollegor som med besökare. Eftersom det är stor frihet under ansvar i rollen kräver det också att du har förmåga att självständigt planera, genomföra och utveckla kreativa workshops/program samt att du håller deadlines.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275441". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Marie Wallstén marie.wallsten@lulea.se 0920-45 59 01 Jobbnummer
9491454