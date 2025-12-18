Konstpedagog 35% (projektanställning under 2026)
2025-12-18
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Liljeholmshuset är ett aktivitetshus där unga mellan 13-19 år får möjlighet att utveckla sina kunskaper i olika former av skapande samtidigt som de erbjuds ett socialt sammanhang och en trygg fritid.
Denna tjänst ska tillsammans med två andra bemanna ett projekt som genomför workshops med elever i årskurs 5-6 på stadsdelens fritidsklubbar.
Vi erbjuder
• Ett arbete där du får chansen att planera och påverka din arbetsdag.
• Ett spännande utvecklingsarbete där det finns möjligheter för dig att påverka
arbetets utformning.
Din roll
• Ansvar för att leda och planera pop-up-workshops på stadsdelens fritidsklubbar för årskurs 5-6 i ett samverkansprojekt mellan Liljeholmshuset och utbildningsförvaltningen.
• Kontakt och samarbete med fritids- och skolpersonal.
• Besöka skolor i stadsdelen för att informera om fritidsverksamhet i stadsdelen för elever i årskurs 5-6.
• Arbetet är huvudsakligen förlagt till tisdag och torsdag dagtid, men kvälls- och helgpass kan förekomma.
Din kompetens och erfarenhet
• Erfarenhet av arbete med barn eller unga
• Erfarenhet av att hålla i konstnärliga workshops
• Konstnärlig utbildning
• B-körkort
Meriterande:
• Pedagogisk utbildning
• Erfarenhet av arbete med liknande verksamhet
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
