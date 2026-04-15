Konstnärlig ledare, Estrad Norr
2026-04-15
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Är du en visionär konstnärlig ledare med passion för Scenkonst?
Vi söker nu en kreativ och strategiskt tänkande person som vill vara med och utveckla vår egenproducerande scenkonstverksamhet.
Som konstnärlig ledare arbetar du nära scenkonstchefen, som också är din närmsta chef.
Arbetsuppgifter
Som konstnärlig ledare har du tillsammans med scenkonstchefen ett övergripande ansvar för den konstnärliga riktningen inom Estrad Norrs egenproduktion. I arbetet ingår det att vara en del av och eventuellt leda det konstnärliga rådet. Du är ett operativt stöd i den dagliga verksamheten och fungerar ofta som en länk mellan medarbetare och scenkonstchef i frågor som rör arbetets genomförande och konstnärlig inriktning. Du arbetar nära producenter, teknisk personal och konstnärligt team.
Tjänsten är på 50 % och innebär både strategiskt och praktiskt konstnärligt arbete.
* Utforma och utveckla verksamhetens konstnärliga vision främst inom teater, musikteater och dans.
* Följa den konstnärliga processer från idé till premiär.
* Bidra till långsiktig planering och utveckling.
* Arbeta nära producenter och övriga funktioner i planering av säsong och produktioner.
* Representera verksamheten i konstnärliga och branschrelaterade sammanhang.
* Säkerställa att arbetet präglas av kvalitet, inkludering, mångfald och hållbarhet.Kvalifikationer
* Dokumenterad erfarenhet av konstnärligt ledarskap inom teater, musikteater eller dans.
* Erfarenhet av att leda konstnärliga team och processer.
* En tydlig konstnärlig vision och förmåga att omsätta den i praktiken.
* God förståelse för produktionsprocesser inom scenkonst.
* Förmåga att samarbeta, inspirera och skapa goda arbetsrelationer.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
* Körkort, behörighet B
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/109/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Odenskogsvägen 42D (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Estrad Norr Kontakt
Linne Lundberg scen och film linnea.lundberg@regionjh.se 0730971838 Jobbnummer
9856022