Konstlärare 60%, Kulturskolan Södertälje
Kulturskolan Södertälje bedriver pedagogisk verksamhet i dans, musik, konst och teater för barn och unga under deras fritid. Kulturskolans 30 medarbetare har för närvarande 1000 elever med totalt 1400 kursplatser förlagda i egna lokaler i Västergård och Järna samt öppen kursverksamhet och utåtriktad verksamhet genom uppträdanden, föreställningar och utställningar i andra lokaler och i samarbete med andra enheter inom Södertälje kommun. Gå gärna in och se mer information på Kulturskolans hemsida: www.sodertalje.se/kulturskolan. Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Vi söker dig som med stort engagemang vill vara med och verka för att alla barn och unga ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i en verksamhet med hög kvalitet och tillgänglighet i Kulturskolan Södertälje. För dig innebär det att leda kursverksamhet i ämnet konst inklusive att tillsammans med eleverna skapa utställningar. Dina arbetsuppgifter består av att ge elever gedigna kunskaper och ökad lust att utforska konstens uttrycksformer. Undervisningen sker i grupp i Kulturskolans fina konstsalar i samma hus som verksamhetens övriga ämnen i Västergård.
Vem är du?
Vi söker dig som är genuint intresserad av att undervisa och vägleda barn och ungdomar i deras konstutveckling, från nybörjare till avancerad nivå. För att kunna göra det behöver du ha mycket goda erfarenheter både från att undervisa och från att vara verksam som konstnär. Du kommer arbeta med, och utveckla, konstämnet på Kulturskolan i nära samarbete med två konstkollegor och behöver därför vara flexibel och trivas med att arbeta både i ämneslag och ämnesövergripande. Kvalifikationer
- Mycket goda kunskaper och erfarenheter från eget utövande i måleri, teckning och 3-dimensionellt arbete
- Mycket goda kunskaper och erfarenheter från undervisning i måleri, teckning och 3-dimensionellt arbete
- Pedagogutbildning och/eller konstutbildning på högskolenivå eller vad arbetsgivaren anser motsvarande
- Flytande svenska, i tal och skrift
Meriterande:
- Erfarenhet av eget utövande och av att undervisa i andra konstdiscipliner t ex keramik, foto, film, slöjd, digitala verktyg mm
- Erfarenhet av anpassad undervisning
- God datorvana och erfarenhet av administrationsverktyg för kulturskolor, t ex StudyAlong eller SpeedAdmin Dina personliga egenskaper
- Bra på att kommunicera, samarbeta och bygga relationer
- Självständig och strukturerad
- Initiativrik och ansvarstagande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60% ferietjänst, med eventuell möjlighet att utökas till 80%. Undervisningen sker på eftermiddagar och kvällar, visst helgarbete kan förekomma vid t ex utställningar och öppet hus.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Kontakt
Resultatenhetschef
Johan Eklind 08-523 027 93 Jobbnummer
9878634