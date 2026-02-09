Konstitutionell sjukhusgenetiker till MKG
Region Uppsala / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Molekylär diagnostik och klinisk genetik är en expansiv och spännande verksamhet vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala. Vi är en ackrediterad högspecialiserad verksamhet som utför diagnostik av medfödda och förvärvade genetiska avvikelser och tillhandahåller genetisk vägledning. För närvarande arbetar cirka 90 personer vid kliniken med sjukvård, forskning och utveckling. Verksamheten är ackrediterad enligt ISO15189 och omfattas av miljöcertifiering enligt ISO 14001.
Vi söker nu en sjukhusgenetiker/biträdande sjukhusgenetiker.
Är vi rätt för dig?
Att vara sjukhusgenetiker på Akademiska Universitetssjukhuset är ett omväxlande, betydelsefullt och utvecklande arbete. Du får arbeta på ett specialistsjukhus med fokus på patienten. Som sjukhusgenetiker arbetar du med kontinuerlig utveckling och införande av genetiskt diagnostiska analyser på laboratoriet samt med tolkning och att svara ut diagnostiska analyser. Delaktighet i kvalitetsarbete, handledning, utbildning och utveckling av verksamheten ingår i arbetsuppgifterna. Molekylär diagnostik och klinisk genetik arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade kollegor och ett gott ledarskap.
Är du rätt för oss?
Vi söker en sjukhusgenetiker/biträdande sjukhusgenetiker med inriktning mot ärftliga genetiska sjukdomar. För behörighet krävs en utbildning om minst 240 högskolepoäng eller motsvarande inom relevant naturvetenskapligt ämne. Vidare krävs även forskarutbildning motsvarande doktorsexamen med för tjänsten relevant inriktning. Vi ser gärna att du har laborativ erfarenhet av molekylärbiologi inom klinisk genetik. Det är meriterande om du har erfarenhet av genetisk diagnostik samt av att arbeta inom utveckling och implementering av olika genetiska metoder för humandiagnostik och ärftlig cancer som utgår från DNA- eller RNA-baserad sekvensering med korta eller långa läsningar.
Erfarenheter som är meriterande är kunskap gällande massiv parallell sekvensering samt bedömning av genetiska avvikelser, särskilt tolkning av dess kliniska betydelse. Även kunskap och erfarenhet inom cytogenetik betraktas som en betydande merit.
Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Du kommer att arbeta tillsammans med andra sjukhusgenetiker, laborativ personal, läkare, bioinformatiker mm och därför är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och fungerar väl i grupp.
Förutom utbildning och kunskap värderar vi självklart din personlighet högt. För att lyckas och trivas behöver du vara noggrann, flexibel och lyhörd. Dessutom har du initiativkraft och förmågan att självständigt planera ditt arbete, göra bedömningar och fatta egna beslut. Har du detta och viljan att möta framtidens sjukhus, då kan Molekylär diagnostik och klinisk genetik på Akademiska laboratoriet vara rätt för dig.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och vi utgår från att du vill vara med och bidra till att förbättra verksamheten för att öka kvalitén för våra patienter och medarbetare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidaretjänst, eventuellt kan provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Claes Ladenvall claes.ladenvall@akademiska.se
• 46 18 617 38 81
Facklig kontaktperson för SACO/Naturvetarna;
Hans Matsson hans.matsson@akademiska.se
• 46 18 617 48 57
Berivan Baskin berivan.baskin@akademiska.se
• 46 18 611 59 39
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
