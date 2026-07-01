Konståkningstränare
Tyresö Konståkningsklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Tyresö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Tyresö
2026-07-01
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Tyresö konståkningsklubb söker tränare– var med och utveckla framtidens åkare i en förening präglad av glädje, gemenskap och kvalitet
Vill du vara med och utveckla åkare i en förening där glädje, utveckling och gemenskap står i centrum?
Tyresö Konståkningsklubb söker nu en engagerad och inspirerande tränare som vill bidra till en trygg och utvecklande träningsmiljö för våra åkare.
Vi söker dig som vill bli en del av vårt fina tränarteam. Du som Brinner för konståkning och som vill vara med och skapa en verksamhet där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, mål och ambitioner.
Hos oss är tränarens roll viktig – inte bara för åkarnas tekniska utveckling, utan också för att skapa motivation, trygghet, glädje och klubbkänsla.
Tyresö Konståkningsklubb är en växande förening med engagerade åkare, tränare och ideella krafter. Vi erbjuder verksamhet för barn, ungdomar och vuxna på olika nivåer, från nybörjare till tävlingsåkare.
Vår ambition är att skapa en miljö där varje individ får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, mål och ambitioner – i en positiv och stödjande gemenskap.
Vi söker framför allt dig som är glad, positiv, engagerad och trygg i din tränarroll. Du har ett tydligt och varmt ledarskap och tycker om att arbeta med barn och ungdomar. Vi lägger stor vikt i samarbetsförmåga och personliga egenskaper samt positiva ledaregenskaper.
Vi ser gärna att du:
Har dokumenterad tränarutbildning inom Svenska Konståkningsförbundet, gärna steg/nivå 3 eller högre, eller motsvarande utländsk tränarutbildning.
Har erfarenhet av att träna åkare på olika nivåer.
Har god förståelse för svensk konståkning, tävlingssystem och aktuella regler.
Är pedagogisk och kan anpassa träningen efter åkarens individuella förutsättningar.
Är en god förebild både på och utanför isen och har ett pedagogiskt och inkluderande förhållningssätt
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
Är strukturerad, ansvarstagande och kommunikativ.
Vill bidra till en positiv klubbkultur där åkare känner sig sedda och trygga.
Det är meriterande om du har erfarenhet av koreografi, tävlingsprogram, off-ice/fysträning, videoanalys eller annan pedagogisk utbildning.
lkommen med din ansökan med CV, personligt brev och eventuella intyg/referenser.
Berätta gärna kort om dig själv, din tränarbakgrund, din utbildning och vad du vill bidra med i Tyresö Konståkningsklubb.
Ansökan och eventuella frågor om tjänsten skickas till: Styrelsen@tyresokk.se
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: styrelsen@tyresokk.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Konståkningsklubb Arbetsplats
Tyresö Konståkningsklubb Jobbnummer
9988118