Konst Café Personal
Tunebo, Lars / Butikssäljarjobb / Simrishamn Visa alla butikssäljarjobb i Simrishamn
2026-07-05
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Det rullar på fantastiskt bra för oss på Fika & Art Café – och nu behöver vi bli fler i gänget!
Vår start här i den vackra, konstfyllda miljön på Kiviks Musteri-området har gått över all förväntan. Gästerna strömmar till, och för att kunna fortsätta leverera förstklassig service letar vi nu efter fler stjärnor till vårt team.
Bor du i närområdet och vill jobba på en plats där kultur, konst och fika möts? Vi söker dig som:
Brinner för service och vill ge våra gäster en minnesvärd upplevelse.
Trivs i en vacker och inspirerande miljö.
Är glad, driven och gillar att jobba i ett härligt team.
Låter det som något för dig eller någon du känner? Tveka inte att höra av dig till Lars via mejl larsart@gmail.com
eller ring gärna på 0708-713714 så kan vi ta det därifrån.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: larsart@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FIKA!". Arbetsgivare Tunebo, Lars
Karakåsvägen 45 (visa karta
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277 35 KIVIK Arbetsplats
Fika Art Café Jobbnummer
9992748