Konkursförvaltning
2025-09-17
Vi ska utöka vår befintliga konkursförvaltning och vårt stora obeståndsteam om 19 personer vill bli fler! Till vårt kontor i Stockholm söker vi någon med erfarenhet av obeståndsarbete. Oavsett om du nyligen börjat arbeta med obestånd eller om du axlat rollen som konkursförvaltare är du varmt välkommen med din ansökan. Vårt befintliga team backar upp dig och det finns fina karriärmöjligheter för den som vill. Vi ser gärna att du blir långsiktig tillsammans med oss och blir en betydelsefull del av vårt kompetenta team.
Kvalifikationer och egenskaper
Som person är du kreativ, handlingskraftig och engagerad och som person värdesätter du gemenskap, vara del av ett team och uppskattar att arbeta tillsammans. Obeståndsfrågor ligger dig naturligt varmt om hjärtat men det är positivt om du även har intresse för andra områden som t.ex. tvistlösning, arbetsrätt eller avtalsrätt.
För att trivas bör du vara utåtriktad, engagerad och ha en bra känsla för att kunna prioritera i situationer med tidvis högt tempo. Du är van vid att hantera ärenden såväl självständigt som i team, du trivs i rådgivarrollen och är medveten om vad den innebär. Vi värdesätter din förmåga att bygga och vårda sociala relationer samt inte minst din förmåga att tänka och agera affärsmässigt.
Bli en av oss
Vi kan utlova en omväxlande vardag där du erbjuds ett spännande arbete kombinerat med stora möjligheter till fortsatt personlig utveckling.
Hos oss blir du en del av ett trevligt team som präglas av samarbete och arbetsglädje. Samtidigt som vi alltid har fokus på våra uppdrag värnar vi om möjligheten till balans i livet. Vi värdesätter långvariga relationer med våra medarbetare. Vi arbetar i fina lokaler med centralt läge på Östermalm, Karlavägen 60.
Välkommen med din ansökan!
Ansök via vår hemsida och fliken Karriär. Du bifogar CV, personligt brev och dina betyg.
Vi arbetar med löpande urval och välkomnar din ansökan så snart som möjligt, men senast den 15 november. Frågor? Läs mer om oss här på vår hemsida eller kontakta advokat Karin Strandberg eller HR och Talent Manager Birgitta Larsson, birgitta.larsson@gulliksson.se
eller 0766-455 711.
Varför Gulliksson?
Vi är inte bara ledande inom konkursförvaltning, där våra sex erfarna konkursförvaltare ofta anlitas för komplexa och omfattande uppdrag - vi strävar efter att vara ett förstahandsval inom affärsjuridik och är också Sveriges främsta advokatbyrå inom immaterialrätt.
Som en av de ledande juridiska aktörerna för de kunskapsintensiva företagen spelar vi en viktig roll för såväl näringsliv som för samhället i stort. Det är naturligt för oss att vara verksamma i en innovativ miljö där vi kan hjälpa företag att ta vara på idéer och uppfinningar på bästa sätt. För att möjliggöra värdefulla och hållbara råd åt våra klienter måste vi också skapa en hållbar arbetsplats till våra medarbetare.
Att bedriva ett ansvarsfullt och hållbart företagande i en innovativ miljö innebär bl.a. att vi agerar etiskt, uppmuntrar kreativa idéer och egna initiativ, säkerställer internt kunskapsutbyte, hjälper varandra och är lösningsorienterade, värdesätter både externa och interna relationer och har ett tillåtande förhållningssätt till individualism.
Vi är en affärsjuridisk advokatbyrå med engagerade och kunniga jurister som i samarbete med våra duktiga paralegals är verksamma inom obeståndsjuridik, immaterialrätt, tvistelösning, miljörätt, arbetsrätt och en rad andra rättsområden. Vår fina kultur präglas av en öppen miljö där spetskunskap inom juridik kombineras med ett genuint intresse för våra klienters vitt skilda områden som sträcker sig mellan innovationer, vetenskap, konst och affärer.
Advokatbyrån Gulliksson är en av de mest välrenommerade advokatbyråerna i Sverige, prisbelönad av flera oberoende internationella rankinginstitut som Chambers, Legal500, MIP och IAM. På Gulliksson är vi ca 65 medarbetare på kontoren i Malmö, Lund, Stockholm och Göteborg. Vår unika ställning har gjort oss till en av de största advokatbyråerna i Sverige vad gäller immaterialrätt och ett förstahandsval inom affärsjuridiken för det kunskapsintensiva företaget. Så ansöker du
