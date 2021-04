Koning & Smith söker en Digital Strateg! - Min Byrå i Jämtland AB - Administratörsjobb i Östersund

Min Byrå i Jämtland AB / Administratörsjobb / Östersund2021-04-14Koning & Smith är ett digitalt kompetenscentra i Jämtland. I huvudsak erbjuder vi digitala strategier för att affärsutveckla företag. I tillägg driver vi kompetensutvecklande projekt som Digitaldagen.se och MerDigital.se. Ökad digitalisering med nya affärsmöjligheter är en följd av den snabbföränderliga situation coronakrisen har satt oss i. Nya målgrupper, exempelvis äldre, har i snabb takt lärt sig att hantera digitala hjälpmedel för att komma runt problemen med fysisk distansering. För oss på Koning & Smith har förändringarna inneburit utvecklande utmaningar i att forma nya digitala strategier utifrån nya affärsmässiga förutsättningar för våra kunder.Jobba uppåt?Har du drivet att leverera, men har omvärderat tillvaron och söker något mer? Du vill inte göra avkall på ditt höga tempo men vill ha möjligheten att andas fjälluft oftare? Är du en person med lång erfarenhet av digitalt utvecklingsarbete som vill kunna kombinera ett utmanande arbete med närheten till fjäll och natur?Då är du kanske rätt person för Koning & Smith!2021-04-14I rollen som Digital Strateg hos oss ansvarar du för uppstart, optimering och utveckling av våra kunders digitala marknadsföring. Det kan handla om produktion och hantering av annonser, utformning av nyhetsbrev och uppdatering av webbplatser. Under projektens gång har du löpande kontakt med kunderna för att informera om resultat, nyckelfynd och avvikelser. Du arbetar självständigt med teknisk SEO, Google Ads, Facebook Ads och andra delar av teknisk karaktär. Du ansvarar också för KPI:er, hantering av mätpunkter och datainsamling.I din roll kommer du att ansvara för egna kundkonton och utveckla tjänster för att öka kundnyttan tillsammans med övrig produktion.Vi söker dig som har en teknisk bakgrund inom digital marknadsföring. Det är ett stort plus om du i dagsläget har liknande arbetsuppgifter och/eller relevant utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från dom flesta digitala kanalerna, så som SEO, Google Ads, Facebook, Wordpress och Adobe Creative Cloud.Då vi arbetar med statistik och mätning av allt vi gör åt våra kunder är det viktigt för oss att du har en holistisk syn på digital marknadsföring och ett analytiskt sinne med förmågan att förstå och tolka siffror. Du kan också uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift.Som person är du nyfiken, med ett driv att hitta information och du har lätt för att lära dig nya saker. Du trivs med kundkontakt och räds inte av att sälja in tjänster eller utbilda kunder. Du har en naturlig fallenhet för att projektleda och har en affärsförståelse. Det är viktigt att du är samarbetsorienterad, kan lyssna och kommunicera på ett sätt som skapar delaktighet. När andra hittar problem - hittar du kreativa lösningar.Vårt erbjudande till digVi kan erbjuda dig en fri och bred roll med stora möjligheter för personlig och yrkesmässig utveckling. Vi jobbar prestigelöst med högt i tak och är ett tight litet gäng som hjälper varandra framåt. Vi vill att du ska lyckas och ha roligt på jobbet!"Rekrytering sker löpande - vänta inte med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2021-05-02Min Byrå i Jämtland AB5691682