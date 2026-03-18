Konfigurationsledare till Saab - forma framtidens teknik
Saab AB / Datajobb / Karlstad
2026-03-18
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vill du arbeta i en nyckelroll där struktur, kvalitet och teknik möts? Nu söker Saab en engagerad Konfigurationsledare till Business Unit Ground Combat i Karlstad. Här får du möjlighet att bidra till utvecklingen av avancerade system som gör verklig skillnad.
Din roll
Som Konfigurationsledare (CM) blir du en central del av projektkontoret och en viktig spelare i våra projektteam. Du ansvarar för att etablera, driva och utveckla konfigurationsledningen genom hela projektets livscykel, från offert till leverans.
Du kommer i rollen ansvara för att CM-planer tas fram och efterlevs samt att processer och rutiner följs. Du kommer även säkerställa att konfigurationer är uppdaterade och korrekt dokumenterade samt att förändringar hanteras strukturerat och kontrollerat.
Du deltar i forum för ändringshantering, tekniska genomgångar och håller projekt- och programledning informerade om status. Rollen innebär också att du aktivt bidrar till att utveckla och stärka arbetssätt, metoder och kompetens inom konfigurationsledning i organisationen.Publiceringsdatum2026-03-18Profil
Vi söker dig som har ett starkt intresse för konfigurationsledning och som motiveras av att skapa struktur, tydlighet och kvalitet i komplexa projekt. Du har en relevant utbildningsbakgrund, och har erfarenhet av konfigurationsledning eller närliggande områden sedan tidigare.
Du är en strukturerad person med öga för detaljer och trivs i en roll där ordning och reda är avgörande. Samtidigt har du förmågan att arbeta både självständigt och i team, och du känner dig bekväm med att hantera flera uppgifter parallellt. Vidare är du kommunikativ och trygg i att uttrycka dig på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift och har en god förmåga att göra komplex information begriplig för olika målgrupper. Dina personliga egenskaper är en del av helhetsbedömningen i denna rekrytering. Har du dessutom en teknisk bakgrund eller erfarenhet av affärssystem, exempelvis IFS, är det meriterande och ger dig en extra fördel i rollen.
Hos Saab får du inte bara möjlighet att utveckla din egen kompetens, utan också chansen att vara med och utveckla världsledande system som gör verklig skillnad.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
