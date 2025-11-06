Konfigurationsledare till GKN Aerospace!
2025-11-06
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhåll. Arbetsuppgifter
Som konfigurationsledare hos GKN Aerospace har du huvudansvar för att driva och stödja ett eller flera av företagets projekt med konfigurationsledning dvs. planering, utveckling, produktion, leverans och ändring av våra produkter. Du säkerställer att produktdata är fullständig, uppdaterad i konfigurationshanteringssystemet och spårbar under hela produktens livscykel.
Rollen är central och viktig för att våra projekt och produkter ska uppfylla de krav som ställs på ordning och reda av säkerhetskritiska produkter till den bransch vi verkar inom. Produktdata används i relationer med olika kunder både internt och externt. Samarbete med andra avdelningar och partners i t.ex. tillverkning, produktutveckling, kunder och leverantörer är avgörande.Profil
Kvalifikationer: * Akademisk kandidatexamen, högskolestudier alternativt likvärdig kunskap uppnådd genom erfarenhet * Behärska svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande: * Erfarenhet inom konfiguration eller kvalitet * Kunskap inom PLM verktyg som SAP och / eller Teamcenter * Officepaketet
Personliga egenskaper: * I rollen som drivingsansvarig är inget ärende det andra likt. Samtidigt som vi arbetar i styrda processer och behöver man ständigt ta ställning till nya utmaningar och vara lösningsorienterad. Du kommer få arbeta i en härlig arbetsgrupp med spännande och avancerade produkter som gör skillnad.
• Du har lätt för att samarbeta och trivs i en samordnande roll där du bidrar till god kommunikation mellan olika team. Du är öppen, social och strukturerad med fokus på ordning och noggrannhet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvariga rekryterare Nicolina Hansson: nicolina.hansson@skill.se
eller Johan Zizala: johan.zizala@skill.se Ersättning
