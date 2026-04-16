Konfigurationsledare med samhällsviktigt uppdrag
Vill du arbeta med avancerade och säkerhetskritiska system där struktur, spårbarhet och kvalitet gör verklig skillnad? Vi söker nu en Konfigurationsledare som vill bidra till flygsäkerhet och operativ förmåga i ett av Sveriges mest samhällsviktiga uppdrag. Här får du en central roll i utveckling och vidmakthållande av komplexa system inom försvar och säkerhet.
Om rollenSom Konfigurationsledare verkar du inom affärsområdet Surveillance, som levererar sensorteknik och beslutsstöd för övervakning och skydd mot hot. Rollen innebär ansvar för att skapa och upprätthålla struktur, ordning och spårbarhet i konfigurationer för system där mjukvara, hårdvara och dokumentation hänger tätt samman.
Du skapar och underhåller planer och instruktioner inom konfigurationshantering och bidrar aktivt till förbättring av arbetssätt och processer. Du säkerställer att korrekt konfigurationsmiljö finns på plats och genomför användarutbildning vid behov. I rollen ingår att delta i mötesforum kopplade till konfigurationsrevisioner, dokumentera beslut samt visualisera giltiga konfigurationer.
Du fungerar som ett stöd till projekt och organisation genom att delta i planering och diskussioner som påverkar konfigurationshanteringen. Du granskar systemdokumentation ur ett konfigurationsperspektiv och verkar som en integrerad del av utvecklingsteamet. Arbetet sker nära systemingenjörer, test, mjukvara, tekniska skribenter och andra stödfunktioner. Rollen kräver närvaro på plats under kontorstid med få undantag.
Vi söker dig medRelevant högskoleutbildning inom teknik eller system
Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska
Erfarenhet av konfigurationsledning eller kvalitetsarbete inom mjukvara, system eller hårdvara
Erfarenhet från styrda och kontrollerade miljöer där spårbarhet och versionshantering är centrala
Vana att arbeta med komplexa system på systemnivå, där dokumentation, beslut och konfiguration hänger ihop
Meriterande är teknisk bredd inom test, mjukvaruutveckling, hårdvarukonstruktion eller systemarbete samt erfarenhet från branscher med höga krav på informationssäkerhet, spårbarhet och exportkontroll.
Som person tar du ansvar, arbetar mycket noggrant och trivs med struktur och detaljer. Du kommunicerar tydligt, samarbetar väl och fungerar som en naturlig samordningspunkt med många kontaktytor.
Du erbjudsEn central roll i utveckling och vidmakthållande av samhällskritiska system
Samarbete med kompetenta kollegor inom system, mjukvara och säkerhet
En arbetsmiljö som präglas av teknik i framkant och ett tydligt samhällsuppdrag
Om vår kundVår kund är ett svenskt försvars- och säkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och levererar avancerade system inom försvar, flyg, rymd och civil säkerhet. Inom affärsområdet Surveillance erbjuds världsledande sensorteknik för övervakning och beslutsstöd. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Försvarsmakten och andra myndigheter, med höga krav på kvalitet, säkerhet och långsiktighet. Teamet är placerat i Järfälla med planerad flytt till Solna.
Om Framtiden ABVi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra
skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att
hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt
talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta ute hos kund som konsult.
RekryteringsprocessRekryteringsprocessen består av intervjuer, personlighet och logiktest samt intervju med kunden.
Övrig informationUppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Start: enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52384_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Framtiden i Sverige AB
https://www.framtiden.com
175 41 JÄRFÄLLA
Framtiden AB
Fredrik Svelander fredrik.svelander@framtiden.com +46706285222
