Konfigurationsledare - medicinska system
Bygg framtidens teknik med Professional Galaxy AB
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker en konfigurationsledare till ett konsultuppdrag inom utveckling och leverans av mobila sjukvårdssystem. Uppdraget bedrivs i en tekniskt avancerad och kvalitetskritisk miljö där struktur, spårbarhet och korrekt informationshantering är centrala delar av arbetet.
Konfigurationsledaren ansvarar för att säkerställa att produkt och systeminformation är korrekt, spårbar och kontrollerad genom hela livscykeln. Rollen innebär nära samverkan med funktioner inom utveckling, inköp, kvalitet och projektledning.
Arbetsuppgifter Konfigurationsledaren ansvarar för att: * Etablera, förvalta och vidareutveckla processer för konfigurationsstyrning * Säkerställa korrekt hantering av produktstrukturer och konfigurationsobjekt * Hantera och följa upp ändringar i produkter och system på ett kontrollerat sätt * Säkerställa spårbarhet mellan krav, konstruktion och leverans * Tillhandahålla aktuell konfigurationsstatus som underlag för beslut och leveranser * Stödja projekt och verksamhet i frågor relaterade till konfigurationsstyrning * Säkerställa efterlevnad av interna riktlinjer samt tillämpliga standarder och regelver.
Kvalifikationer För uppdraget krävs: * Erfarenhet av konfigurationsledning i teknisk eller industriell miljö * Erfarenhet av ändringshantering och strukturerad hantering av produktdata * God förståelse för produktstrukturer och systemuppbyggnad * Erfarenhet av arbete i affärs- eller produktdatasystem * Förmåga att arbeta strukturerat och metodiskt i komplexa miljöer * Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande * Erfarenhet av IFS eller liknande ERP-system * Erfarenhet från medicinteknik eller annan reglerad verksamhet * Kunskap om relevanta standarder och kvalitetskrav * Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet * Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella projektorganisationer
Personliga egenskaper Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. För uppdraget bedöms följande vara särskilt viktiga: * Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet * God samarbetsförmåga * Ansvarstagande och självständighet * Förmåga att hantera komplex information och flera parallella arbetsuppgifter
Arbetsform och övrigt Heltid, på plats. Urval av kandidater sker löpande. Mycket goda möjligheter till förlängning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa roller kan krav på medborgarskap förekomma.
Uppdragsinformation * Startdatum: 2026-06-01 * Slutdatum: 2026-12-31 * Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Ansökan Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat?
Tveka inte att ansöka redan idag - urval och intervjuer sker löpande. Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen och dina svar ligger till grund för urvalet. Att besvara frågorna är en förutsättning för att ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att alla krav och meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
