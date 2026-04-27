Konfigurationsansvarig
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en central roll där konfigurationsstyrning behöver fungera både i det dagliga arbetet och i en pågående förändringsresa. Uppdraget omfattar ett tekniskt avancerat delsystem med flera underprodukter, där struktur, spårbarhet och ordning i produktdata är avgörande.
Du ansvarar för att hålla ihop konfigurationsstyrningen och stöttar samtidigt verksamheten i arbetet med dokument, artiklar och etablerade arbetssätt. En viktig del av uppdraget är också att bidra i utvecklingen framåt, eftersom verksamheten planerar ett byte av PDM-system och på sikt även förändringar i processer. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera operativt ansvar med verksamhetsutveckling i en komplex miljö.
ArbetsuppgifterDu ansvarar för konfigurationsstyrningen av EP-17-delsystemet och dess underprodukter.
Du hanterar CR:er i TeamCenter samt arbetar med produktstrukturer i IFS Surf och Clear Case.
Du stöttar organisationen i att ta fram nya dokument och artiklar i linje med gällande Configuration Management-plan.
Du ansvarar för och driver mötet Configuration Control Board.
Du bidrar i verksamhetsutveckling kopplad till byte av PDM-system och vidareutveckling av processer.
Krav3-7 års relevant erfarenhet.
Erfarenhet av konfigurationsstyrning i teknisk miljö.
Erfarenhet av att arbeta med CR:er i TeamCenter, produktstrukturer i IFS Surf och Clear Case.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av verksamhetsutveckling kopplad till system- och processförändringar.
Erfarenhet av arbete inför eller under byte av PDM-system.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7640729-1967907". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Centralplan 15
)
111 20 STOCKHOLM
