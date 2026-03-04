Konferensvärdinna på heltid

KFX HR-partner Skandinavien AB / Receptionistjobb / Stockholm
2026-03-04


2026-03-04

Om tjänsten
Vill du vara en del av en dynamisk arbetsmiljö där service och bemötande står i centrum? Drivs du av att skapa en minnesvärd upplevelse för både besökare och kollegor? Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad konferensvärd/-värdinna för en roll på heltid hos vår kund i Stockholm!

Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som konferensvärd/-värdinna hos vår kund spelar du en viktig roll i gästupplevelsen och agerar företagets ansikte utåt. Bland annat innefattar ditt arbete att:

Ansvara för företagets konferensrum och kök, inklusive förberedelser och underhåll

Ta emot och välkomna gäster samt se till att de får en professionell och trevlig upplevelse

Servering av dryck och förtäring till anställda och besökare vid behov

Vara behjälplig med teknik och utrustning i konferensrummen

Säkerställa att alla lokaler alltid håller hög standard och är redo för användning

Vara företagets ansikte utåt och bidra till en trevlig atmosfär

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av service inom kontor, konferens, eller hotell/restaurang

Tidigare erfarenhet av administration eller koordinering

Utmärkt kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande

Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Som person ser vi att du är flexibel, noggrann och van att hantera flera uppgifter samtidigt. Vi söker även dig som brinner för service och att hjälpa människor med stort som smått. Vidare har du en förmåga att se vad som behöver göras och ta egna initiativ samt besitter god samarbetsförmåga.

Övrig information
Start: Omgående, vid överenskommelse
Omfattning: Heltid, måndag - fredag
Plats: Centrala Stockholm

Vi gör en bakgrundkontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Lisa Hägglund på lisa.hägglund@kfx.se. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!

#LPA

Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7332328-1874615".

Detta är ett heltidsjobb.

KFX HR-partner Skandinavien AB (org.nr 556658-2143), https://kfx.teamtailor.com
Karlavägen 96 (visa karta)
115 26  STOCKHOLM

KFX HR-partner

9777953

