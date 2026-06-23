Konferensvärd till myndighet i Sundbyberg!
Bemannia AB (Publ.) / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-23
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Har du tidigare arbetslivserfarenhet som konferensvärd? Sök till uppdraget redan idag!
Om uppdraget Vi söker nu en konferensvärd för ett konsultuppdrag till vår kund i Sundbyberg. Uppdraget är tänkt att starta 1 oktober 2026 och pågå till och med 31 mars 2027, med möjlighet till sex månaders förlängning. Omfattning är 100% av en heltid. Arbetet utförs i kundens lokaler i Sundbyberg.
Dina arbetsuppgifter
Som konferensvärd ansvarar du för att skapa en professionell och välkomnande upplevelse för gäster.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta att:
Förbereda och iordningställa konferenslokaler.
Servera fika och lunch.
Ge enklare teknisk support.
Hantera kopiering och påfyllning av material.
Utföra lättare städning och diskplock.
Säkerställa ett smidigt genomförande av konferenser och möten.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Erfarenhet av att hantera arbete med videokonferensutrustning.
Erfarenhet av att hantera teknisk utrustning som kan förekomma i ett konferensrum.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som konferensvärd.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Grundläggande kunskaper i MS Office eller likvärdigt.
Grundläggande kunskaper i ärendesystem.
B-körkort.
Möjlighet att arbeta under hela uppdragsperioden.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 20e juli 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Amanda Holmberg, amanda.holmberg@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 181 16 01.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7954290-2065920". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9974616