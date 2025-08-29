Konferensvärd till Kulturens hus i Luleå
2025-08-29
Vill du arbeta med konferenser, stora möten och event i en idérik miljö där teamwork står i fokus? Vi som jobbar i Kulturens hus är ett gäng kreativa och lösningsorienterade personer. Hos oss är service och värdskap viktigt. Ett gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande och kvalitet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till alla människor som besöker våra verksamheter. Just nu söker vi efter en vikarierande konferensvärd. Du kommer få fantastiska kollegor i Kulturens hus och vara delaktig i många spännande konferenser och evenemang som äger rum hos oss.
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vi söker en kollega som drivs av att skapa värde för Luleå och regionen genom att leverera ett gott värdskap och ett professionell bemötande i Kulturens hus som är en av Norrbottens största mötesplatser. I rollen som konferensvärd är du ansiktet utåt och värdskapet du ger till våra gäster är enormt viktigt. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och innefattar exempelvis:
• mottagande av konferensgäster där din uppgift är att hjälpa kunderna med enklare teknik och andra kringtjänster som hör mötet till
• göra offerter på mindre bokningsförfrågningar
• samverka och hjälpa till att planera logistiken inför konferenserna tillsammans med dina kollegor och Kulturens hus restauratör.
Alla större konferenser leds av våra konferenssäljare vilket innebär att du kommer att jobba i projekt där alla är med och tar sitt ansvar. Uppdraget innebär att du behöver vara van att jobba med service, hantera administration, jobba i olika system och ha förmåga att hantera många arbetsuppgifter samtidigt.
Arbetstiden är schemalagd, mestadels dagtid, men både kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Tjänsten är ett vikariat på heltid till och med 31 maj 2026. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har lägst gymnasieexamen
• har minst 6 månaders för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet inom event, konferens och/eller besöksnäringen
• är van att använda IT och digitala verktyg
• har goda kunskaper i både svenska och engelska såväl muntligt som i skrift
Det meriterande om du har:
• erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
För att trivas och lyckas i rollen krävs det att du är en utåtriktad person som främjar samarbete. Du tar initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att skapa nya relationer med fokus på det gemensamma målet. Ofta är det flera arrangemang samtidigt i huset vilket ställer krav på att du är strukturerad och kan planera ditt arbete väl. Det är också viktigt att du är lösningsorienterad och försöker lösa de olika sorters problem och situationer som kan uppstå under en konferens eller annat event, samt att du kan växla mellan olika uppgifter i ett stundvis högt tempo.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm.
Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.
