Konferensvärd/Receptionist till Sodexo Vrinnevisjukhuset
2026-03-16
Vi är mer än bara en arbetsgivare Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Det vi har gemensamt är våra värderingar; serviceanda, laganda och utveckling. Genom våra tjänster bidrar vi till ökad livskvalitet. Vi värdesätter socialt ansvar och samhällsengagemang, och vi bryr oss om både varandra och vårt samhälle. Hos oss möts du av trygghet, tillit och arbetsglädje.
Sodexo AB arbetar på uppdrag av Region Östergötland. Vår verksamhet i Östergötland innefattar vaktmästeritjänster, lokalvårdsarbete & måltid på Lasarettet i Motala och Vrinnevisjukhuset i Norrköping, måltidtjänst på Universitet i Linköping samt lokalvård på vårdcentraler i centrala Linköping med omnejd. Vi förser även Region Östergötland med material till vården från Centraldepån i Norrköping. Att arbeta hos oss är både utvecklande och ställer krav på personligt engagemang.
Vi söker nu en konferensvärd/receptionist till konferensanläggningen på Vrinnevisjukhuset.
I rollen kommer du att ge service till konferensgäster, säkerställa att de trivs och får ett professionellt bemötande. Du kommer även att fungera som stöd till centralreceptionen.
Du får en ordentlig introduktion för att få bästa möjliga förutsättningar att lyckas i rollen.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av:
• Ta emot och hantera bokningar
• Hantera e-post och telefonkontakter
• Iordningsställa lokaler inför dagens konferenser
• Fungera som första linjens support för den tekniska utrustningen
• Beställa förbrukningsmaterial
• Kontinuerligt se över lokalerna och säkerställa god ordning
• Bidra till utvecklingen av serviceuppdraget
• Ansvar för fakturering och övriga administrativa arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som stödfunktion i reception kommer att bestå av:
• Registrera patienter i regionens datasystems så att berörda avdelningar enkelt kan se att patienten har anlänt
• Ta betalt och hantera betalningar i systemet enligt gällande rutiner
• Vägleda och hänvisa patienter och besökare till rätt avdelning för att skapa ett tryggt och effektivt patientflöde
• Besvara ärenden kopplade till Sodexos kundtjänst, inom de områden som ingår i receptionens ansvar
Kvalifikationer/Krav:
• Gymnasieexamen
• Erfarenhet från servicebranschen
• Meritande med ytterligare utbildning som är relevant för tjänsten
• Flytande i svenska språket i tal, skrift och läsförståelse
• Vana av administrativt arbete och att arbeta i olika system
• Körkort

Dina personliga egenskaper
• Mycket god serviceförmåga
• Självständig och handlingskraftig
• Noggrann, strukturerad och systematisk
• God förmåga att lyssna och kommunicera tydligt
• Flexibel med positiv attityd
• Hög social kompetens och förmåga att bemöta både gäster och patienter på ett professionellt sätt
• God samarbetsförmåga
Anställningsform och arbetstider:
Anställningen är tillsvidare med provanställning 6 månader. Arbetstiderna är dagtid, vardagar.
Har du frågor, kontakta arbetsledare Maria Sereti via maria.sereti@sodexo.com
(Ansökan kan endast göras via vår hemsida. Ansökan via mail hanteras ej.)
Din ansökan vill vi ha senast den 2026-04-15.
Välkommen med din ansökan!
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomgå identitetsvalidering innan anställning påbörjas.
Sodexokoncernen Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index.
Enligt kollektivavtalet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Arbetsledare
Maria Sereti s_maraki@sodexo.com 0765023344

Jobbnummer
9800950