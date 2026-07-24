Konferensvärd | Migrationsverket | Sundbyberg
Manpower Aktiebolag / Receptionistjobb / Sundbyberg Visa alla receptionistjobb i Sundbyberg
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Är du en serviceinriktad och erfaren konferensvärd som trivs i en koordinerande roll med både praktiska och administrativa uppgifter? Vi på Manpower söker nu en strukturerad och lösningsorienterad konferensvärd till ett konsultuppdrag hos Migrationsverket i Sundbyberg. Här får du arbeta i en viktig samhällsverksamhet och bidra till att konferenser och möten genomförs professionellt och smidigt. Välkommen med din ansökan!
Ort: Sundbyberg
Start: 1 oktober 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 6 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 6 månader
Arbetstid: Heltid, kontorstider (08:00-16:27)
Övrig information:
Detta är ett konsultuppdrag via Manpower, vilket innebär att du blir anställd av Manpower och arbetar på uppdrag hos Migrationsverket i Sundbyberg. Arbetet utförs på plats i kundens lokaler.
Om jobbet som konferensvärd
Som konferensvärd hos oss på Manpower, ute hos vår kund Migrationsverket i Sundbyberg, får du en central roll i att säkerställa att konferenser och möten genomförs med hög kvalitet. Du ansvarar för både planering, genomförande och efterarbete, och fungerar som en viktig kontaktpunkt för både interna och externa deltagare.
Du arbetar nära verksamheten och bidrar till en professionell och välfungerande mötesmiljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
Förbereda och iordningställa konferenslokaler
Möblera samt ställa i ordning utrustning och hjälpmedel
Ge teknisk support, inklusive videokonferensutrustning
Koordinera och detaljplanera konferenser
Hantera materialpåfyllning och administrativa uppgifter (t.ex. kopiering)
Servera fika och lunch vid möten och konferenser
Diskplock och enklare städning
Säkerställa att konferenser genomförs smidigt före, under och efter
Den vi söker
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och har ett öga för detaljer. Du trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar samtidigt som du samarbetar med andra. Du har god kommunikationsförmåga och är van vid att hantera flera uppgifter parallellt i ett högt tempo.
Vi ser att du har:
Minst 3 års erfarenhet som konferensvärd
Erfarenhet av videokonferensutrustning
B-körkort
Grundläggande kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Grundläggande kunskaper i ärendesystem
Obehindrade kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska
Om Manpower:
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos Manpower. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e‐post. Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Evenemangsgatan 21 (visa karta
)
169 79 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Klara Larsson Klara.Larsson@manpower.se Jobbnummer
10010674