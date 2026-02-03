Konferenspersonal i sälen
Time2staff AB / Receptionistjobb / Malung-Sälen Visa alla receptionistjobb i Malung-Sälen
2026-02-03
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Time2staff AB i Malung-Sälen
, Leksand
, Åmål
, Sollentuna
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker konferensvärdar till vår uppdragsgivare i Sälen. Arbetsuppgifterna inkluderar värdskap och assistans under konferens, inklusive viss hantering av mat/bufféservering, samt andra uppgifter relaterade till konferensområdet. Boende finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: mollie.erixon@time2staff.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/Servitris". Arbetsgivare Time2staff AB
(org.nr 559540-6033), https://www.time2staff.no/?lang=sv Jobbnummer
9721418