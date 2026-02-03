Konferenspersonal i sälen

Time2staff AB / Receptionistjobb / Malung-Sälen
2026-02-03


Vi söker konferensvärdar till vår uppdragsgivare i Sälen. Arbetsuppgifterna inkluderar värdskap och assistans under konferens, inklusive viss hantering av mat/bufféservering, samt andra uppgifter relaterade till konferensområdet. Boende finns.

