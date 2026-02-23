Konferens värd/värdinna 100% föräldravikariat ca 1 år
Hotel AB Bastionen / Receptionistjobb / Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Hotel AB Bastionen i Göteborg
Vi söker nu en engagerad medarbetare med hög servicekänsla till tjänsten konferensvärd /värdinna som ska ansvara för den dagliga driften tillsammans med vår Conference manager.
Du ska ha en positiv och glad personlighet med eget driv och med sinne för detaljer för att passa in i vårt team. Du ska gilla att jobba i en miljö med högt tempo, du ska gilla att möta gäster, våga fråga och ta egna initiativ. Du gillar också att få saker gjorda och klarar att kommunicera med alla avdelningar så att våra gäster går härifrån med en fantastisk upplevelse av hotellet.
Det är ett roterande schema på dag/kväll/helg och arbetet kan förläggas på övriga F&B avdelningar när beläggningen är låg på konferensavdelningen.
Arbetsuppgifterna är varierande, innefattar att förbereda inför konferenser/event och ge service till våra konferens/eventsgäster enligt nedan:
DINA HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER BLIR:
Att ställa i ordning konferenslokaler enligt beställning
Ta emot och välkomna konferens & Eventgäster samt gå igenom dagens arrangemang
Kommunicera eventuella ändringar i arrangemang till berörda avdelningar
Vara konferens & eventgästerna behjälplig under dagen
Plocka disk och ställa iordning i uthyrda lokaler under pauserna och efter avslutat arrangemang
Vid behov, hjälpa till med enklare servering i lokalerna
Vidareförmedla gästkommentarer till konferensansvarig
FÖLJANDE KRÄVS FÖR TJÄNSTEN:
Dokumenterad erfarenhet från ett serviceyrke, gärna tidigare erfarenhet från konferens/verksamhet
Ett säljande sätt och lätt för att lära
En naturlig känsla för gästservice, kvalitet och problemlösning
Möjlighet att jobba oregelbundna tider och även vara anpassningsbar till att schemat kan ändras efter bokningarna vi får in.
Du behöver ha en god fysik då det är många tunga lyft av möbler
Behärska svenska och engelska i tal och skrift
Har du tidigare arbetat i hotelbokningssystem EMMA/SAP är det en fördel
VI ERBJUDER:
Föräldravikariat 100% ca 1 år
Lön och förmåner efter överenskommelse
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid frågor om tjänsten kontakta Conference Manager Atti Zaheer via e-mail: atti.zaheer@radissonblu.com
Ansök senast Fredag 20 mars 2026. Urval och intervjuer sker löpande.
Tillträdesdatum kan diskuteras.
ANSÖKAN:
Din skriftliga ansökan med CV önskar vi via länken.
Radisson BLU Scandinavia Hotel,
Urval och intervjuer kommer att ske löpande
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Radisson Blu Scandinavia Hotel är beläget vid Drottningtorget i Göteborg och öppnade 1986. Hotellet har 355 hotellrum varav 38 sviter. Standardrummen är bland de största i Göteborg och hotellets berömda Kungasvit mäter hela 160 kvm. Här har många stora celebriteter bott under sina besök i staden. På Scandinavia finns Hagabadet Spa & Yogastudio, två restauranger, stora ytor för event, butiker samt ett bevakat garage med parkeringsservice och elbilsplatser. Radisson Blu Scandinavia Hotel har en stor konferensavdelning med 15 mötesrum varav en stor bankettsal med kapacitet för 480 sittande gäster. Ersättning
