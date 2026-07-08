Konferens och Cateringansvarig
Compass Group AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-08
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Konferens- och Cateringansvarig
Tillsvidareanställning, heltid (100%)Tillträde enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Nu söker vi en lösningsorienterad och noggrann Konferens- och Cateringansvarig som vill vara med och skapa förstklassiga serviceupplevelser för våra kunder och gäster.
I rollen ansvarar du för att samordna beställningar, planera leveranser och säkerställa att vår konferens- och cateringverksamhet fungerar smidigt från beställning till genomförande. Du har en central funktion i verksamheten och är vårt ansikte utåt mot kunder, beställare, gäster och externa samarbetspartners. Därför är det viktigt att du har ett starkt kundfokus och en hög servicenivå.
Rollen kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och ett prestigelöst arbetssätt. Vid behov förväntas du även stötta verksamheten med övriga förekommande arbetsuppgifter inom restaurang och service.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för all kundkontakt gällande konferens- och cateringbeställningar
Ta emot, planera och koordinera beställningar
Säkerställa att leveranser genomförs enligt kundens önskemål
Vara ansvarig för leverans och uppföljning av beställningar
Kommunicera och samordna information till restaurangteamet
Hantera viss fakturering, rapportering och administration
Vara behjälplig i restaurang, servering och kök vid behov
Bidra till utvecklingen av verksamhetens service- och cateringerbjudande
Om enheten
Enheten är belägen i centrala Stockholm och ansvarar för restaurang, gästmatsal, konferensservice, catering och lokalvård i kundens lokaler. Vi är ett engagerat team på cirka tio medarbetare som arbetar nära varandra för att skapa hög kvalitet och god service.
Vår restaurang är öppen från frukost till eftermiddag (07.30–15.30). Utöver den dagliga restaurangverksamheten hanterar vi konferens- och cateringbeställningar med varierande omfattning beroende på säsong.
Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede där vi vill stärka vårt erbjudande med ett tydligare fokus på hälsosamma och attraktiva mat- och servicekoncept. Samtidigt ser vi stora möjligheter att utveckla affären ytterligare genom ett ökat samarbete med övriga verksamheter i fastigheten.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en varierad roll med många kontaktytor och som har förmågan att skapa struktur även när tempot är högt.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är ansvarstagande och pålitlig
Är driven och initiativtagande
Är självgående och lösningsorienterad
Har ett starkt service- och kundfokus
Är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med både kunder och kollegor
Har god administrativ förmåga och goda kunskaper i Microsoft 365
Har erfarenhet av fakturering och rapportering
Har erfarenhet från restaurangbranschen, gärna med bakgrund från kök, konferens eller catering
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du blir en viktig del av ett engagerat team. Du får möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och bidra till att skapa högklassiga serviceupplevelser för våra kunder och gäster.
Välkommen med din ansökan!
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
111 00 STOCKHOLM Arbetsplats
Compass Group Sverige Kontakt
Rekryterare
Linus Adolfsson linus.adolfsson@compass-group.se Jobbnummer
9997420