Konecranes i Norrköping söker en industrielektriker
2026-02-25
Konecranes söker en Industrielektriker till region Östergötland
När man kliver in i Konecranes värld möts man av en miljö där teknik och precision kombineras med ett starkt lagarbete.
Företaget är en global ledare inom materialhantering med 16 500 medarbetare världen över.
För serviceteknikerna handlar vardagen om att serva och reparera traverser, kranar och annan lyftutrustning som är avgörande för industrins produktion. Arbetet sker nära kund och teknikerna utgår hemifrån och åker direkt till uppdrag i runt om i Östergötlandsregionen.
Teamet i Norrköping består i dag av två tekniker med stark mekanisk kompetens. Nu söker man en industrielektriker som kan ta ett tydligt ansvar för elkompetensen i området.
• "Vi jobbar nära våra kunder varje dag, och det är viktigt för oss att den som kliver in här är trygg i sin kompetens och vill leverera kvalitet ute i verkligheten. Det märks direkt när man gör skillnad," säger Ola Rising, Operations Manager på Konecranes.
Elansvar nära produktionen
Att arbeta som industrielektriker på Konecranes innebär att du är en central person ute hos kunderna. Majoriteten av arbetet handlar om förebyggande service och felsökning i drift, med målet att säkerställa att utrustningen fungerar och att undvika onödiga driftstopp.
När något ändå står still behöver det lösas. Rollen innebär att analysera fel, genomföra reparationer, byta komponenter och efter hand delta i nyinstallationer och driftsättningar. Dokumentation och återrapportering är en naturlig del av arbetet, liksom att ge teknisk rådgivning och stöd till kund på plats.
Det här är inte en klassisk installationsroll och det är heller inte en ren mekanikertjänst. Det är en industrielektrikerroll med tydligt fokus på el i driftmiljö. Samtidigt är mekaniska moment en naturlig del av vardagen och det är viktigt att du har ett genuint intresse för hur den elektriska styrningen samverkar med den mekaniska funktionen.
En roll för dig som vill ta ansvar
I rollen där du tar ett tydligt ägandeskap för elfrågorna i regionen innebär att du behöver vara trygg i ditt yrke och bekväm med att fatta beslut ute hos kund.
I större anläggningar arbetar man ibland tillsammans, men många uppdrag kräver att du självständigt analyserar problemet, kommunicerar med kunden och driver arbetet framåt. Du behöver vara strukturerad, tydlig och van att ta ansvar för dina uppdrag. Det handlar om att kunna lösa det du kan själv och samtidigt veta när det är rätt att ta stöd från kollegor eller andra distrikt.
• "Vi behöver någon som vill ta ägarskap för elbiten och som förstår att det innebär både frihet och ansvar. Det är en viktig roll i hur vi bygger vidare i Östergötland," säger Ola Rising.
Vi tror att du trivs i en självständig roll där du möter olika kunder och situationer.
I tidigare roller bör du ha arbetat med felsökning i driftmiljö och är van att hantera exempelvis motorer, kontaktorer och frekvensomriktare som en del av vardagen. Du läser elscheman, resonerar kring funktion när något inte beter sig som det ska och det är även meriterande om du har en grundläggande förståelse för hur styrsystem är uppbyggda.
Du är också bekväm med att kombinera el med mekanisk förståelse och ser sambandet mellan en elektrisk signal och hur utrustningen faktiskt beter sig i praktiken. Du behöver inte vara specialist på mekanik från start, men du ska vara nyfiken och vilja lära dig, vilket kan visa sig på många sätt. Kanske har du bytt bromsar på bilen, skruvat med motorer eller bara alltid varit den som vill förstå hur saker fungerar. Ditt arbetssätt är logiskt och metodiskt, och säkerhetsaspekten är en självklar utgångspunkt i allt du gör.
För att lyckas i rollen ser vi även att du har:
- Gymnasial elutbildning med inriktning industri eller automation. Har du utbildat dig mot installation behöver du ha arbetat i industrimiljö och ha erfarenhet av felsökning i drift.
- Några års erfarenhet som industrielektriker eller servicetekniker.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
- B-körkort.
Du behöver också känna dig bekväm med att jobba på högre höjd, då mycket arbetet sker på en höjd på från 6 och ibland upp till 30 meter.
Information och ansökan
I denna rekrytering har Konecranes valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult
Emma Domare, emma.domare@axoconsulting.se
eller på 072-398 02 67
Skicka in din ansökan redan idag eller senast den 25 mars. Urval sker löpande under ansökningsperioden så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och tillträde sker enligt överenskommelse.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/48". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konecranes AB Kontakt
Emma Domare 072-3980267 Jobbnummer
9763036