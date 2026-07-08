Konditor till Tänndalen inför vintern 26/27

Tänndalens Fjällanläggning AB / Bagarjobb / Härjedalen
2026-07-08


Visa alla bagarjobb i Härjedalen, Älvdalen, Orsa, Mora, Malung-Sälen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tänndalens Fjällanläggning AB i Härjedalen

En vinter i Tänndalen är mer än ett jobb.
Det är morgnar med nybakat bröd, doften av kanelbullar och surdegslimpor, ett högt tempo när skidgästerna strömmar in – och ett team som tillsammans skapar minnesvärda upplevelser.
Inför vintern 2026/2027 söker vi en utbildad konditor som vill vara med och utveckla vårt bageri och leverera högkvalitativa bakverk till våra restauranger och caféer.
Säsongen sträcker sig från mitten av december till slutet av april.
Om tjänsten
Som konditor hos oss ansvarar du för den dagliga produktionen av bröd, fikabröd och andra bakverk till våra verksamheter. Du planerar och strukturerar ditt arbete själv, säkerställer hög kvalitet i produktionen och bidrar med idéer och förbättringar.
Du arbetar självständigt men är samtidigt en viktig del av vårt restaurangteam där vi hjälps åt och stöttar varandra när tempot är högt.
Vi erbjuder dig

Ett kreativt och varierande arbete i en inspirerande fjällmiljö

Möjlighet att utveckla vårt bageri och påverka sortimentet

Gratis skipass och personalrabatter i våra verksamheter

Ett engagerat team där man snabbt blir en del av gemenskapen

En vinter fylld av skidåkning, fjäll och härliga kollegor

Vi söker dig som

Har konditorutbildning eller annan relevant utbildning, samt några års erfarenhet av arbete som konditor

Är strukturerad och van att planera din arbetsdag, självgående och tar egna initiativ

Trivs med att arbeta i ett periodvis högt tempo

Har lätt för att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö

Har ett öga för kvalitet och stolthet i ditt hantverk

Har B-körkort och tillgång till bil (ett krav)

Urval sker löpande. Första steget i processen är en digital intervju. Sista ansökningsdag är 31 augusti.
Vi arbetar aktivt med ett drogförebyggande arbete och har nolltolerans mot droger, både på och utanför arbetstid. Inför anställning begär vi utdrag ur belastningsregistret.

Varmt välkommen med din ansökan!
Tänndalen är en mysig fjäll- och skidanläggning i västra Härjedalen. Men Tänndalen är så mycket mer än bara en plats. Här finns en speciell anda, en känsla som är svår att sätta ord på. Vi som jobbar här delar kärleken för fjäll, natur och äventyr, men lika viktig är den sociala biten – att göra roliga saker tillsammans och att dela upplevelserna. Oavsett om du kommer till oss för att jobba på lång sikt eller för en säsong blir du en del av en stark gemenskap där alla känner alla och alla hjälper alla.
Varje vinter singlar fyra-fem meter natursnö ner över skidområdet, som sträcker sig genom hela dalgången från Hamra i väster till Svansjön i öster. Det alpina skidsystemet i Tänndalen serverar hela 54 omväxlande nedfarter, både ovan och nedanför trädgränsen. Alltid mjukt böljande och välpistade. I Tänndalen finns skiduthyrning och sportbutik, tre barnområden, två snowparks och åtta restauranger/caféer. Gemensamt för alla restauranger är hög kvalitet och inspiration från fjällets smaktradition.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8035243-2091341".

Arbetsgivare
Tänndalens Fjällanläggning AB (org.nr 556298-7213), https://tanndalen.teamtailor.com
Tänndalen (visa karta)
846 98  TÄNNDALEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9996145

Prenumerera på jobb från Tänndalens Fjällanläggning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tänndalens Fjällanläggning AB: