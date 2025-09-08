Konditor till Stiftsgården Åkersberg
Lunds Stiftsgård, Stiftelsen / Bagarjobb
Är du en noggrann och kreativ konditor som älskar att skapa bakverk från grunden? Vi söker dig som vill bli en viktig del av vårt kök på Stiftsgården Åkersberg i Höör.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som konditor ansvarar du för allt vårt fikabröd och desserter - från småkakor och mjuka kakor till tårtor, desserter och bröd till både fika och middagar. Du arbetar nära kökschefen som leder arbetet, men har ett stort eget ansvar och jobbar till största del självständigt.Dina arbetsuppgifter
Baka kakor, tårtor, desserter och bröd för fika, konferens och restaurangmiddagar
Skapa och förfina recept säsongsvis tillsammans med köket
Planera produktion efter beläggning och beställningar
Beställa råvaror och hålla ordning i konditoriet
Säkerställa god livsmedelshygien och egenkontroll
Vid behov stötta kök/servis inför service och evenemang
Vi söker dig som
Har erfarenhet som konditor/bagare och trivs med att arbeta självständigt
Är kvalitetsmedveten, strukturerad och har öga för smak, textur och presentation
Är flexibel och gillar varierade dagar med både vardag och fest
Kommunicerar väl och samarbetar fint med kök och servis
Intresse för att utveckla desserter som matchar vår meny och våra paketOm företaget
Stiftsgården Åkersberg är en del av Svenska kyrkan. En välrenommerad plats för både konferenser, privatpersoner och läger där avkoppling och fina måltidsupplevelser står i fokus. Vi erbjuder en rofylld och inspirerande miljö, där våra gäster kan njuta av maten i restaurangen eller i Andrum Spa. Är du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och referenser till kent.bursell@akersberg.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: kent.bursell@akersberg.se Omfattning
