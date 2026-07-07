Konditor till La Botanica
Solna Eventcenter AB / Bagarjobb / Solna Visa alla bagarjobb i Solna
2026-07-07
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solna Eventcenter AB i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Brinner du för bakning och vill arbeta i en kreativ miljö där kvalitet och smak står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Solna Eventcenter AB driver en av Sveriges största restaurang- och nöjesanläggningar i Westfield Mall of Scandinavia. Vi söker nu en engagerad konditor som vill vara med och skapa högkvalitativa bakverk och desserter till våra gäster.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som konditor ansvarar du för tillverkning och förberedelse av bakverk, desserter och andra produkter till vår restaurangverksamhet och våra event. Du arbetar med höga kvalitetskrav och säkerställer att produkterna håller en jämn standard.Dina arbetsuppgifter
Tillverka tårtor, bakverk, desserter och andra konditoriprodukter.
Förbereda och dekorera produkter inför servering.
Planera och producera enligt beställningar och verksamhetens behov.
Säkerställa hög kvalitet och ett attraktivt utseende på produkterna.
Ansvara för ordning, hygien och livsmedelssäkerhet enligt gällande rutiner.
Delta i utvecklingen av nya produkter och säsongsutbud.
Bidra till ett gott samarbete i köket.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av arbete som konditor.
Har utbildning inom bageri och konditori eller motsvarande erfarenhet.
Är noggrann, kreativ och kvalitetsmedveten.
Har god kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Är ansvarstagande och har god planeringsförmåga.
Talar svenska eller engelska.
Vi erbjuder
Ett varierande och kreativt arbete.
Möjlighet att arbeta med både klassiska och moderna bakverk.
Ett engagerat team och en trivsam arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom företaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: kjellsons@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Eventcenter AB
(org.nr 556957-3198), http://www.labotanica.se
Mall Of Scandinavia (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna Event Center Jobbnummer
9995327