Konditor till Gunnarsons Specialkonditori
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2026-06-30
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Om arbetsplatsen
Gunnarsons Specialkonditori är ett klassiskt hantverkskonditori grundat 1931. VI har tillverkning, butik och café i samma lokaler på Götgatan i Stockholm. Här tillverkar vi allt från matbröd, vetedeg och kavlade degar till tårtor, bakverk, macarons, praliner och glass. Vi har ett stort sortiment som vi varierar dagligen och efter säsong. Tillverkningen sker i små serier. Som konditor får du därmed stor variation i arbetsuppgifterna.
Vi är i dagsläget sju stycken konditorer och bagare i teamet. På hela företaget är vi ca 25 fast anställda. Vi erbjuder anställning i ett mycket välfungerande företag med grymt trevliga kollegor och engagerade chefer. Att trivas på arbetet är A och O.
Om dig
Du är utbildad konditor med några års relevant arbetslivserfarenhet. I din yrkesroll är du ambitiös, kvalitetsmedveten och kreativ. Du är effektiv i den dagliga produktionen med öga för vad som behöver prioriteras. Du gillar att arbeta, hugger in där det behövs och ger det där lilla extra som gör att arbetsdagen blir rolig. Tar med dig nya idéer och utvecklar gärna nya produkter. Ordning och noggrannhet, både i själva arbetet och med städning och hygien, är en självklarhet för dig.
Som person är du social, snäll och enkel att ha att göra med. Du är en prestigelös lagspelare som premierar teamets prestation framför den individuella.
Vi jobbar efter ledorden hantverk, kvalitét och prestigelöshet. Hos oss räknas varje kaka, varje kund och varje möte. Vi gör allt för hand och med hjärta.
Om arbetsuppgifterna
Tillverkning av tårtor, bakelser och kondisbitar. Avbakning av bröd och kakor. Vi har ett stort sortiment som vi varierar dagligen och efter säsong. Vi utvecklar gärna nya produkter men återkommer också ofta till klassikerna.
Praktiska detaljer
Arbetstider, vardagar som regel 6-15, varannan lördag och var fjärde söndag.
Lön och förmåner enligt kollektivavtal (Livsmedelsavtalet). Friskvårdsbidrag.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Möjlighet till tjänstebostad i Stockholms innerstad.
Rekryteringen sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: jobb@gunnarsons.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konditor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gunnarsons Specialkonditori Aktiebolag
(org.nr 556487-7255)
Götgatan 92 (visa karta
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118 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Gunnarsons Specialkonditori Jobbnummer
9985131