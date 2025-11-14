Konditor till Café Stallgården Vikariat
2025-11-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du en kreativ konditor som brinner för bakning och vill göra det lilla extra för kunden? Vill du använda dina kunskaper för att vara med och bidra till en god service för kommunens anställda och kommuninvånare? Då har du ett jobb att söka!
Ditt nya jobb
Som konditor på Café Stallgården, som tillhör Rosenlunds herrgård & rosarium, kommer du vara en del av Jönköpings kommuns interna konferensanläggning.
Vi serverar våra konferensgäster frukost, lunch och fika där vi bakar allt själva på plats, både bröd och bakverk. Du blir en del av ett team bestående av husvärdar som sköter konferensdriften på herrgården, men även flertalet kollegor som jobbar i andra caféer inom vår verksamhet.
Du kommer även att vara delaktig i driften av vårt sommarcafé under maj-september. Under sommaren, när rosariet är som allra vackrast, pausar vi konferensverksamheten och fokuserar i stället på cafédriften; att ta emot bussgrupper, genomföra guidade turer, arrangera event och hålla vandringsteater. Café Stallgården tar varje år emot ungdomar från hela Jönköpings kommun som sommarjobbar eller gör sin feriepraktik. En viktig del av uppdraget är därför att handleda och stötta dessa ungdomar i deras arbete.
I rollen som konditor arbetar du självständigt med stor kreativ frihet. Du producerar fikabröd, smörgåstårtor och söta tårtor till våra caféer, samt till våra konferens- och sommargäster. Vi har ett nära samarbete mellan våra enheter och du är en viktig del i helheten genom att bidra i produktionen. Vi söker dig som planerar och arbetar ansvarsfullt, med fokus på god ekonomi, minskat matsvinn och att nå våra miljömål. I uppdraget ingår även kundkontakt, kassahantering, städning och varubeställning. Du förväntas självklart följa hygienrutiner och ha goda kunskaper i livsmedelshantering. Du ansvarar för den dagliga driften och ser till att både bakning och service håller hög kvalitet.
Din kompetens
Vi söker en kollega som brinner för att skapa goda och vackra bakverk och som vill ge våra gäster en riktigt härlig fikaupplevelse i en vacker miljö. Som person tar du ansvar för ditt arbete och arbetar strukturerat för att driva processer framåt. Du är noggrann och strävar alltid efter hög kvalitet. Du har lätt för att anpassa dig när förutsättningar ändras och ser möjligheter i förändring. Du samarbetar väl med andra, lyssnar aktivt och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har en naturlig vilja att hjälpa andra och söker lösningar som skapar värde för både kunder och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
• Avslutad gymnasieutbildning inom bageri/konditori, alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst 1-2 års tidigare erfarenhet av likvärdigt arbete
• Kunskap inom bakning, menyplanering, kundmöten och kassahantering
• Goda kunskaper inom HACCP, livsmedelshantering och kökshygien
Meriterande
• Erfarenhet av att handleda ungdomar/unga vuxna
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett roligt, kreativt, utvecklande och varierande arbete tillsammans med andra på en unik plats i historisk miljö. Du ges möjlighet för individuell kompetensutveckling samt erfarenhets- och kunskapsutbyte med kollegor. Som medarbetare hos oss får du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag.
I rollen som konditor bidrar du till en attraktiv plats för alla att bo, leva och verka i. I ditt uppdrag ges du möjlighet att leverera service gentemot våra kunder och kommuninvånare.
Välkommen till oss
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med högt i tak och god sammanhållning där du kan påverka och utvecklas i din yrkesroll. Du skulle komma att tillhöra en större personalgrupp med kollegor som arbetar på Rosenlunds herrgård, Kaffeteket och Café hoven där vi har ett gott och nära samarbete mellan de olika enheterna. Det öppnar upp för möjligheten att vid behov få arbeta i våra olika kök för en utvecklande och varierad vardag.
Vi på service management gillar att vara där det händer och arrangerar årligen flertalet välbesökta event som innefattar allt från konserter, stand up och teater till drive in vigsel. Årets höjdpunkt är såklart vår otroligt populära julmarknad på Rosenlunds herrgård som lockar tusentals besökare varje år. Hos oss finns gott om utrymme för kreativitet och vi älskar att få skräddarsy olika lösningar som passar den enskilde kunden!
I Service management ryms kommunens interna budservice, receptioner i våra förvaltningshus samt caféerna Café Hoven, Kaffeteket och Rosenlunds herrgård.
Bra att veta
Tjänsten avser ett vikariat på 100% med tillträde från årsskiftet eller enligt överenskommelse. Vikariatet pågår till och med 2027-09-30. I tjänsten ingår även helgarbete.
Vi läser ansökningar och håller intervjuer löpande. För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga relevanta intyg i din ansökan. Fundera även över två referenser om du blir kallad till intervju.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som konditor.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
