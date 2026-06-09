Konditor sommarsäsong 2026

Bergs Konditori AB / Bagarjobb / Kungälv
2026-06-09


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Sommarjobb 2026 – Konditor till Bergs Konditori

Vill du spendera sommaren 2026 i ett härligt konditori fyllt av doften av nybakat bröd och klassiska bakverk?
Bergs Konditori söker nu konditor till vårt team under sommarsäsongen!

Om tjänsten
Under sommaren har vi högsäsong och behöver förstärka vårt team med en engagerade konditor som vill vara med och skapa bakverk och desserter av hög kvalitet till våra kunder.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Dina arbetsuppgifter
• Tillverka klassiska och moderna konditorivaror
• Förbereda bakverk och desserter till caféet
• Säkerställa kvalitet, hygien och ordning i bageriet
• Samarbeta med övriga i teamet i produktionen

Vi söker dig som
• Har erfarenhet av arbete som konditor (utbildning eller arbetslivserfarenhet)
• Är morgonpigg och gillar ett högt tempo
• Är noggrann, ansvarstagande och kreativ
• Trivs med att arbeta i team
• Har ett genuint intresse för hantverket

Vi erbjuder
• Ett roligt och utvecklande sommarjobb
• Arbete i ett engagerat team
• Möjlighet att arbeta med kvalitetsråvaror och klassiskt hantverk
• Heltid eller deltid enligt överenskommelse

Anställningsperiod: Sommarsäsongen 2026 (ca juni–augusti, enligt överenskommelse)

Ansökan
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till oss och berätta varför du vill arbeta hos Bergs Konditori.

Vi rekryterar löpande – vänta därför inte med din ansökan!

Vi ser fram emot att höra från dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: calle@bergskonditori.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bergs Konditori AB (org.nr 559007-5353)
Hamngatan 9 (visa karta)
442 67  MARSTRAND

Kontakt
Carl Stensjö
calle@bergskonditori.se

Jobbnummer
9953848

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