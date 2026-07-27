Konditor heltid
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2026-07-27
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som konditor hos oss blir du en central del av vår kreativa produktion. Dagarna fylls av dofter, färger och smaker – från första visp till sista finish. Du arbetar med ett brett sortiment där varje produkt håller hög kvalitet och bär på vår stolthet.
Du kommer bland annat att:
Skapa allt från klassiska kakor och kondisbitar till moderna desserter
Tillverka glass med fokus på smak och textur
Arbeta med gräddtårtor, moussetårtor och eleganta mirror glazed-tårtor
Vara delaktig i utveckling av nya produkter och smakkombinationer
Säkerställa hög kvalitet och noggrannhet i varje detalj
Här möts tradition och innovation i en miljö där din kreativitet får ta plats.
Om teamet
Du blir en del av ett litet, sammansvetsat och glatt team som arbetar tätt tillsammans på en kompakt yta – men med stora visioner. Vi stöttar varandra, delar idéer och drivs av en gemensam vilja att ständigt utvecklas.
Arbetstider
Arbetstiderna är varierande och inkluderar både tidiga morgnar och helgarbete.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som konditor
Är noggrann, kreativ och har ett öga för detaljer
Trivs i ett högt tempo och i ett nära teamsamarbete
Vill vara med och utveckla både dig själv och verksamheten
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats med höga ambitioner
Möjlighet att arbeta med ett brett och kreativt sortiment
Ett engagerat team med stark gemenskap
Utrymme att påverka och utvecklaSå ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Du blir anställd direkt av ICA Kvantum Liljeholmen som i denna rekrytering samarbetar medHigheroch JakobHemvik.
Tillträde enligt överenskommelse.Kontaktuppgifter för detta jobb
JakobHemvikjakob.hemvik@higher.nu
Välkommen till ICA Kvantum Liljeholmen – och en arbetsplats där tempo, matglädje och utveckling går hand i hand.
Om Ica Kvantum Liljeholmen
Vårt mål är att vara Stockholms ledande måltidsbutik där det är lätt, spännande och inspirerande att handla och dina förväntningar på kvalitet, sortiment och service infrias. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare högt och strävar efter att lyfta deras potential. Vi tror på kontinuerlig utveckling och därför erbjuder vi en rad utbildningsmöjligheter, både internt och externt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next u AB
(org.nr 556898-4180)
117 63 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Kvantum Liljeholmen Jobbnummer
10013506