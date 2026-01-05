Konditor/Bagare till Villa Foresta
2026-01-05
Villa Foresta på Lidingö söker konditor/bagare
Hos oss möts gastronomi, kultur och tidlös elegans i en unik miljö. Villa Foresta är en levande mötesplats för mat, dryck och upplevelser - ett vardagsrum för Lidingöbor och besökare.
Vi har höga ambitioner och arbetar med säsongsbetonade menyer, lokala råvaror och ett stort fokus på kvalitet och hantverk. Nu söker vi dig som älskar att skapa bakverk och bröd som gör skillnad för helhetsupplevelsen.Publiceringsdatum2026-01-05Profil
• Erfarenhet av konditori och bakning på hög nivå
• Skicklig på att baka bröd och behärskar olika tekniker och råvaror
• Kreativ, noggrann och passionerad för hantverket
• Trivs med högt tempo och teamwork
• Tänker hållbart och arbetar med säsongsbetonade råvarorDina arbetsuppgifter
• Produktion av bröd, bakverk och desserter för frukost, brunch, konferens och à la carte
• Säkerställa smak, presentation och hygien
• Planera produktion utifrån beläggning och event
• Lagerhållning och beställning av råvaror
• Samarbeta med kökschef och restaurangchef för menyutveckling
• Arbeta hållbart (minimera svinn, använda lokala råvaror)
Vi erbjuder
• En unik arbetsplats i historisk miljö med höga ambitioner
• Ett engagerat team som älskar att skapa upplevelser utöver det vanliga
• Kollektivavtal, marknadsmässig lön och fina förmåner inom hotell och restaurang
Tjänsten är heltid med 6 månaders provanställning.
Arbetstider varierar mellan dag och kväll, måndag till söndag.
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Villa Foresta! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Meeting Selection AB
(org.nr 556817-9799) Jobbnummer
9669944