Konditor/Bagare till Vemdalsskalet 25/26
Fjällkonditoriet i Oviken AB / Bagarjobb / Härjedalen Visa alla bagarjobb i Härjedalen
2025-12-20
Vi söker arbetare till den här vintersäsongen!
Du ska baka bröd, tårtor i alla dess slag, bakverk, godbitar och bullar. Du kommer ha varierande arbetdagar och arbetstider. Du kommer arbeta i ett härligt arbetslag. Chans till vidareanställning finns.
Vi ser att du har erfaraenhet, brinner för hantverket och älskar att baka. Du är positiv, glad arbetsvillig och har nära till ett leende.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
