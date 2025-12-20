Konditor/Bagare till Vemdalsskalet 25/26

2025-12-20


Vi söker arbetare till den här vintersäsongen!
Du ska baka bröd, tårtor i alla dess slag, bakverk, godbitar och bullar. Du kommer ha varierande arbetdagar och arbetstider. Du kommer arbeta i ett härligt arbetslag. Chans till vidareanställning finns.
Vi ser att du har erfaraenhet, brinner för hantverket och älskar att baka. Du är positiv, glad arbetsvillig och har nära till ett leende.
Passar det här dig? Tveka inte att ska dig till oss!

Sista dag att ansöka är 2026-01-31
0703609386
E-post: info@fjallkonditoriet.se

Arbetsgivare
Fjällkonditoriet i Oviken AB (org.nr 559181-3935)
Nya landsvägen 40 (visa karta)
846 94  VEMDALEN

Kontakt
Björn Forsanker
info@fjallkonditoriet.se
0703609386

