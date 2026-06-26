Konditor/Bagare sökes
Aktiebolaget Café Schiller / Bagarjobb / Helsingborg Visa alla bagarjobb i Helsingborg
2026-06-26
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Vill du jobba som Konditor och bagare hos oss?
Vi söker nu en konditor/bagare till vårt konditori, en person som är kreativ, och som kan ha många bollar i luften samtidigt.
Du brinner för ditt yrke och tycker att det är inspirerande med nya utmaningar.
Tjänsten kräver att du är utbildad konditor, flexibel, kreativ och har lätt för att samarbeta i team och samtidigt kunna vara självständig.
Arbetstiderna är 06.00-14,30 månd-fred och man arbetar var tredje helg 6.00-14.30
Maila din ansökan till:schiller1981@gmail.com
Eller skriv till:
Café Schiller
Marknadsvägen 9
254 69 Ödåkra
Märk kuvertet "Ansökan Konditor" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: schiller1981@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Café Schiller
(org.nr 556214-2223)
Marknadsvägen 9 Väla Centru (visa karta
)
254 69 ÖDÅKRA Arbetsplats
Schiller, AB Cafe Jobbnummer
9980349