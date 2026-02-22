Konditor
AB Örum 119 / Bagarjobb / Ystad Visa alla bagarjobb i Ystad
2026-02-22
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Örum 119 i Ystad
, Malmö
eller i hela Sverige
ÖRUM 119:
Under sommaren förvandlas Österlen till en blommande symfoni av semesterfirare i alla toner och intentioner. Det är mat, sol och bad, konst och kultur. Vårt Örum 119 - mitt i allt - är välbesökt. För många en destination och utgångspunkt. Här hittar du ett litet gårdshotell, en inrednings/trädgårdsbutik, restaurang med vedugnsbakad pizza, glassverkstad med glassförsäljning, bageri och ett prunkande trädgårdskafé. Bokningstrycket är högt och förväntningarna stora. Vi möter efterfrågan med generösa öppettider och en arbetskultur grundad i respekt för både våra gäster och vårt hantverk. Frågar du oss är det lätt att trivas, miljön är härlig, taket högt (ribban likaså) och framför allt har vi kul tillsammans.
ANSTÄLLNINGSPERIOD:
Säsongsanställning 26 juni - 9 augusti.
Vi vill att du kan arbeta hela perioden.Publiceringsdatum2026-02-22Arbetsuppgifter
Du ansvarar för tillverkning av glass alternativt kakor och bakverk.
Du ansvarar för prepp och mise en place.
Du arbetar i en öppen tillverkning som ställer krav på ett organiserat och metodiskt arbetsflöde.
Du ansvarar för städ och renhållning av din arbetsstation.
Du ansvarar för att glassen alternativt kakorna och bakverken uppfyller förväntad kvalitet.Kvalifikationer
Du har praktisk utbildning eller erfarenhet av arbete i bageri/restaurangkök eller liknande.
Du har god förståelse för matlagning och livsmedelshantering.
Du är glad och positiv.
Du har öga för upplägg och presentation av mat.
Du är ordningsam, ansvarfull och kvalitetsorienterad.
Du är stresstålig och van att hålla ett högt tempo.
Du arbetar strukturerat och effektivt.
Du är tydlig i din kommunikation med andra.
VAD VI KAN ERBJUDA:
Utbildning och handledning av erfaren konditor.
Avtalsenlig lön baserad på kompetens och erfarenhet.
Pga. anställningens korta varaktighet undanbedes ansökningar som inte uppfyller ovanstående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: work@orum119.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konditor på Österlen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Örum 119
(org.nr 559123-9065), https://orum119.se/
Örumsvägen 119 (visa karta
)
271 76 LÖDERUP Arbetsplats
Örum 119 Jobbnummer
9756298