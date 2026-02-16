Konditor

Kajsas Livs i Sickla AB / Bagarjobb / Nacka
2026-02-16


Vi söker konditor till vårt härliga gäng!

Är du en kreativ konditor med passion för tårtor, bakverk och riktigt goda kundmöten? Då kan du vara den vi söker!

Vi letar efter en ny kollega som älskar att skapa både klassiska och moderna bakverk - med extra kärlek för vackra och välsmakande tårtor. Du brinner för hantverket, är noggrann med detaljerna och har alltid kunden i fokus. Hos oss blir du en del av ett glatt och sammansvetsat team där vi stöttar varandra, har kul på jobbet och strävar efter att ge varje kund det där lilla extra.

Vi söker dig som har:

Utbildning som konditor eller motsvarande erfarenhet

Minst 2 års erfarenhet av konditoriarbete, gärna i butik eller bageri

God känsla för smak, form och detaljer

Kreativitet och vilja att utveckla nya idéer och produkter

Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Ett serviceinriktat sätt och ett varmt bemötande mot kunder

God hygienvana och förståelse för livsmedelshantering

Publiceringsdatum
2026-02-16

Om tjänsten
Tjänsten är en heltidstjänst. Arbetet är främst förlagt till dagtid och var 3:e helg

Låter det som du?
Välkommen att söka - vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kajsas Livs i Sickla AB (org.nr 556677-7040)

Arbetsplats
ICA Kvantum Sickla

Jobbnummer
9746202

