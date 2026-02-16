Konditor
Vi söker konditor till vårt härliga gäng!
Är du en kreativ konditor med passion för tårtor, bakverk och riktigt goda kundmöten? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en ny kollega som älskar att skapa både klassiska och moderna bakverk - med extra kärlek för vackra och välsmakande tårtor. Du brinner för hantverket, är noggrann med detaljerna och har alltid kunden i fokus. Hos oss blir du en del av ett glatt och sammansvetsat team där vi stöttar varandra, har kul på jobbet och strävar efter att ge varje kund det där lilla extra.
Vi söker dig som har:
Utbildning som konditor eller motsvarande erfarenhet
Minst 2 års erfarenhet av konditoriarbete, gärna i butik eller bageri
God känsla för smak, form och detaljer
Kreativitet och vilja att utveckla nya idéer och produkter
Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Ett serviceinriktat sätt och ett varmt bemötande mot kunder
God hygienvana och förståelse för livsmedelshantering
Tjänsten är en heltidstjänst. Arbetet är främst förlagt till dagtid och var 3:e helg
Låter det som du?
Välkommen att söka - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett deltidsjobb.
Kajsas Livs i Sickla AB (org.nr 556677-7040)
(org.nr 556677-7040) Arbetsplats
ICA Kvantum Sickla
9746202