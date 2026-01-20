Konditor
ARBETE PÅ GRAND HÔTEL
Grand Hôtel är ett klassiskt landmärke mitt i centrala Stockholm. Som ett av Skandinaviens ledande femstjärniga deluxe hotell kombinerar Grand Hôtel en rik historia med ständig utveckling och förfining.
Grand Hôtel är en plats där personalen gör skillnad och tillsammans skapar vi, med passion och stolthet, minnesvärda upplevelser för våra gäster. Grand Hôtel är ett helägt dotterbolag till FAM AB och det enda hotellet i Sverige som är med i Leading Hotels of the World.
Nu söker vi en passionerad och erfaren konditor som kommer att vara avgörande i vår resa mot att sätta Grand Hôtels konditori på kartan och göra det ikoniskt.
KONDITORIET
Vårt konditori består av ett starkt team på tio personer som dagligen arbetar med att skapa både klassiska och innovativa desserter, konfektyrer, tårtor och bakverk. Konditoriet samarbetar nära med övriga kök samt eventavdelning. De primära arbetsuppgifterna består av att skapa desserter för evenemang av alla storlekar, temabufféer samt À la carte desserter till våra restauranger, vår välbesökta Afternoon Tea i Cadierbaren samt för beställningar av tårtor för evenemang både inom och utanför hotellet.
Att vara en del av vårt konditoriteam är mer än ett jobb - det är en inspirerande resa där du får kombinera precision och kreativitet i en miljö som formar dig både som yrkesperson och individ.
OM ROLLEN
Vårat konditori består av ett dynamiskt team som med sitt engagemang och framåtanda är fast beslutna att få svensk bakverk att glänsa över hela världen.
För att trivas i denna position bör du vara en erfaren konditor med utmärkta kommunikationsfärdigheter och kunna samarbeta smidigt med andra avdelningar. Dessutom behöver du vara strukturerad med god planeringsförmåga då konditoriet producerar stora volymer av hög kvalitet där samtliga desserter förväntas vara perfekt tidsatta för varje evenemang.
Vi söker en konditor som inte bara har passion för att skapa fantastiska desserter utan också besitter den kompetens och erfarenhet som krävs för att prestera på en hög nivå. Att vara en del av vårt konditori innebär att vara en viktig pusselbit i teamet som varje dag strävar efter att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda under dagtid och morgnar alla dagar i veckan.
Som konditor på Grand Hôtel omfattas du av kollektivavtalet med HRF.
VEM ÄR DU?
Vi letar efter dig som är en utmärkt lagspelare och en passionerad konditor som vill utvecklas varje dag. Vidare ser vi att du har:
Dokumenterad utbildning som konditor och minst tre års yrkeserfarenhet
En stark disciplin, arbetsmoral och ett genuint engagemang
God erfarenhet av arbete vid samtliga stationer inom konditori
Förmåga att arbeta strukturerat, effektivt och kvalitetsmedvetet, även vid produktion av större volymer
Ett öga för detaljer och bevisad förmåga att leverera välkomponerade desserter till event, banketter och mingel
En naturlig lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
VI ERBJUDER
En spännande utmaning och stimulerande arbete på ett av Sveriges mest ikoniska hotell med över 300 anställda.
En internationell arbetsplats med en levande kultur och stor mångfald bland både kollegor och gäster.
En arbetsplats där takhöjden är hög och variationen i arbetsuppgifter är stor.
Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Anställningsförmåner och rabatter inom Grand Group.
