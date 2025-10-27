Konditor
2025-10-27
Arbetsplatsen :
Hollandia är ett klassiskt europeiskt Kaffehus. Vi tillverkar allt på plats vid vårt försäljningsställe i centrala Malmö. Vi har inga leveranser eller catering. Arbetstider är vanligen 06-14. Lokalerna är nyrenoverade och välplanerade. Arbetsuppgifterna är roligare här då vi använder fina råvaror och har bra variation i arbetsuppgifterna.
Om dig! :
Som person är du trevlig och enkel att ha att göra med. Du är en prestigelös lagspelare som premierar företagets väl och teamets prestation.
Vi gör allt med hjärta. Vi älskar det vi gör.
Du är hjärtligt välkommen att söka om du har erfarenhet av hantverksmässig produktion inom Kök/Konditori
Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: jobba@hollandia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare/Konditor". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konditori Hollandia AB
(org.nr 556203-1368)
Södra Förstadsgatan 8 (visa karta
)
211 43 MALMÖ Arbetsplats
Konditori Hollandia Jobbnummer
9575253