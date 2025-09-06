Konditor
Nu söker vi en passionerad konditor till vårt team på Bageri Passion i Sundbyberg
Vi letar efter dig som verkligen brinner för hantverket. Du är kreativ, arbetar i högt tempo och har en stark vilja att utvecklas inom yrket. För dig är bakning inte bara ett jobb - det är en drivkraft.
Du har siktet inställt på att bli så skicklig som möjligt och ser möjligheten att tävla i framtiden som ett naturligt mål.
Hos oss får du arbeta självständigt, men alltid med stöd och vägledning från dina kollegor. Vi tror på frihet under ansvar, och att den bästa utvecklingen sker i en miljö där det finns utrymme att växa.
Vi är ett konditori som växer och utvecklas - och vi gör det tillsammans. Här hjälper vi varandra, delar kunskap och har kul på vägen. Låter det som en arbetsplats för dig? Då vill vi gärna höra från dig.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av konditori
• Är morgonpigg och gillar att jobba i ett högt tempo
• Har känsla för detaljer och kvalitet
• Vill vara en del av ett litet, dedikerat team
• Gillar att ta ansvar och bidra till en härlig arbetsmiljö
Vi erbjuder:
• Ett kreativt och varmt arbetsklimat
• Möjlighet att utvecklas och vara med och påverka
• Schyssta villkor och kollektivavtal
• En arbetsplats där kvalitet alltid går före genvägar
Tjänsten är heltid med arbetstider från kl.05.30
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
