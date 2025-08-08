Koncernredovisningsansvarig
2025-08-08
Vi söker nu en trygg och strukturerad Koncernredovisningsansvarig till en snabbväxande koncern inom byggsektorn. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill växa i en dynamisk miljö med stark entreprenörsanda och tydlig tillväxtstrategi, både organiskt och genom förvärv.
Om möjligheten
Som Koncernredovisningsansvarig blir du en central del av ekonomifunktionen och arbetar nära CFO. Du ansvarar för koncernredovisning, konsolidering och månadsrapportering, samt är med och driver arbetet kring intern kontroll och strukturkapital. Rollen är både operativ och analytisk, och passar dig som trivs med att kombinera detaljfokus med ett helhetsperspektiv. Du samarbetar tätt med dotterbolagens ekonomifunktioner och har en viktig roll i att säkerställa enhetlig och korrekt rapportering i hela koncernen. Du är även delaktig i utveckling av finansiella processer och rutiner, bland annat kopplat till ett planerat skifte av rapporteringssystem och övergång till IFRS på sikt.
Tjänsten är på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Arbetet sker huvudsakligen från kontoret, men med viss flexibilitet.
Om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, gärna inom koncernstruktur eller som bolagsekonom i bygg- eller fastighetsbranschen. Erfarenhet från internationella bolag, arbetsmiljöer är ett stort plus. Vi ser även att du har ett genuint redovisningsintresse, god förståelse för koncernstrukturer och drivs av att skapa ordning och struktur i en miljö där mycket fortfarande formas. Erfarenhet från tillväxtbolag eller PE-ägda verksamheter är meriterande, likaså vana av att arbeta nära ledning. Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet av redovisning och konsolidering
God förståelse för koncernstrukturer och redovisningsprinciper
Goda kunskaper i Excel och intresse för systemstöd för konsolidering
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Frågor?
För frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på marcus.strom@peopleoffinance.se
Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast, rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
