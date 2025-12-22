Konceptutvecklare - Forma framtidens industri hos Goodtech
2025-12-22
Vill du vara med och skapa smarta produktionslösningar som effektiviserar industrin - på en internationell arena? Då är det här din chans!
Varför Goodtech?
Hos oss får du:
Påverka framtiden - Vi är Nordens ledande systemintegratör och driver industrins digitalisering för ökad lönsamhet och effektivitet.
Internationella möjligheter - Vi växer och arbetar med spännande projekt i Europa
Flexibilitet och frihet - En modern arbetsmiljö där du kan kombinera innovation med balans i livet.
Stark gemenskap och kompetens - Över 300 experter som samarbetar för att skapa lösningar som gör skillnad.
Teknik i framkant - Vi bygger framtidens industri genom smart teknik, optimering och energieffektiva lösningar.
Som konceptutvecklare är du med från start och formar lösningar som möter kundens behov. Du blir en nyckelperson i projekt som ofta handlar om automatiserad produktion och svetsning av stålstrukturer för exempelvis offshore wind. Dina uppgifter inkluderar:
Utveckla koncept och layouter för kundanpassade lösningar
Skapa övergripande layout, CAD-underlag och simuleringar
Delta i workshops och kundmöten
Samarbeta med säljare, svetsspecialister och mjukvaruutvecklare
Bidra till optimering av befintliga automatiserade lösningar
Vara med hela vägen - från idé till implementering hos kund
Placering: Karlstad eller Göteborg
Resor förekommer, främst inom Europa.
Om dig
Vi söker dig som har:
Har relevant utbildning eller erfarenhet inom CAD och simulering
Är analytisk, lösningsorienterad och trivs i en kommersiell kontext
Övergripande förståelse av industriella processer och produktion
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av automatiserad produktion, robotsvetsning eller tung industri
Bakgrund inom automotive eller offshoreDina personliga egenskaper
Analytisk och lösningsorienterad med ett kommersiellt tänk och förmåga att bidra i säljfasen av projekt.
Kommunikativ och samarbetsinriktad som ger dig förutsättningar att framgångsrikt arbeta tvärfunktionellt i stora och tekniskt komplexa projekt.
Innovativ och nytänkande med en strategisk förståelse för industriella processerOm företaget
Vi har höga ambitioner och ser en internationell tillväxtresa framför oss. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där du har möjligheten att vara med och forma framtidens industri med hjälp av våra innovativa lösningar.
Goodtech ASA är noterat på Oslo Bör, och har en omsättning på ca NOK 750 miljoner och har omkring 300 medarbetare i Norge och Sverige
Goodtech är Nordens ledande systemintegratör med mer än 300 duktiga medarbetare som med sin erfarenhet och kompetens bidrar till att effektivisera industrin - varje dag! Vårt samlade kompetensutbud lever upp till ambitionen att digitalisera industrin och förbättra våra kunders konkurrenskraft genom att kombinera vår process- och lösningsexpertis med ny software, teknik och optimeringsexpertis.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Vid en ansökan kan du skapa ett kandidatkort i Tactings rekryteringssystem Recman. Det ger dig möjlighet att kontinuerligt uppdatera din ansökan under ansökningstiden.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Bengt Libäck på 070 594 72 77, bengt.liback@tacting.com
eller Daniel Wallström på 073 725 79 05, daniel.wallstrom@tacting.com
