Konceptsäljare inom mediebranschen! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2020-03-10Talent&Partner rekryterar högpresterande individer till högattraktiva arbetsplatser. Just nu söker vi nya kollegor till vår kund.Du kommer att arbeta hos vår kund som är en av Sveriges ledande inom medie och dagstidningar. De är aktiva inom både det digitala och print, med ett sammansvetsat team. De sitter i centrala Göteborg i moderna lokaler. Kunskapsmässigt har du digital spetskompetens.Tillsammans med de andra säljarna i gruppen levererar du behovsgrundade lösningar till kunderna.Vi förutsätter att du har jobbat med försäljning tidigare specifikt inom digital medieförsäljning.Du har en vinnarinstinkt, social kompetens och ett eget driv som gör att du vill vara bäst.Viktigt att du tycker att det är roligt att arbeta i team och att lära av andra lika mycket som att dela din kunskap.Nyfikenhet, genuint intresse för kundens affär och entreprenörsanda är egenskaper vi värderar högt. Du ska ha körkort. Är du rätt person finns stora möjligheter att utvecklas inom mediebranschen. Det finns ett organisatoriskt kunnande med effektiva processer och upparbetade strukturer i huset.Ser du dem som ett medel för din framgång tror vi att din inställning är rätt. Konceptsäljare med digital fokus.Du skall sälja in en av Sveriges största dagstidningar digitalt och kunna förstå kundens behov och hur tidningens alla digitala plattformar tillsammans kan uppfylla kundens mål. Du kommer att ansvara för stora titlar och arbeta på ett nytänkande sätt kring affärer med kunder och byråer. Stor del av ditt arbete sker på plats hos kund, du kommer ha en fylld kalender för att skapa bra resultat. Du ansvarar även för kund- och produktportfölj.2020-03-10Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande!Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev & GÄRNA FOTO!Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se Sista dag att ansöka är 2020-03-24Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5141286