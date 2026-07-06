Konceptförskola söker driven barnskötare under föräldraledighet
AB Upp & Hoppa Akademien FSK Serenadvägen / Barnskötarjobb / Nacka Visa alla barnskötarjobb i Nacka
2026-07-06
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Vi är aktiva, hälsosamma och hållbara!
Upp & Hoppa Akademien är en konceptförskola med inriktning på idrott och rörelse, hållbarhet och hälsa. Vår vision är att ge barn de bästa förutsättningarna för ett aktivt, hälsosamt och lustfyllt lärande genom rörelse varje dag.
Vi söker nu en engagerad och driven barnskötare som vill bli en del av vårt team.
Tjänsten är ett vikariat på en småbarnsavdelning under en föräldraledighet. Tillträde sker snarast, med önskad start i augusti. Vikariatet sträcker sig till november, med goda möjligheter till förlängning.
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och har ett varmt förhållningssätt samt en tydlig pedagogisk förankring. Du kan vara ny i yrket eller ha flera års erfarenhet. Det viktigaste för oss är att du bidrar med dina styrkor, kompletterar arbetslaget och vill vara med och utveckla den pedagogiska verksamheten.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och har en hög arbetsmoral. Du trivs i en verksamhet där det händer mycket och där du får ta egna initiativ. På Upp & Hoppa värdesätter vi delaktighet, engagemang och korta beslutsvägar. Vi vill att du bidrar med kreativitet, energi och en positiv inställning i det dagliga arbetet.
Du möter varje barn med respekt, lyhördhet och omtanke. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för att skapa goda relationer med både vårdnadshavare och kollegor.
Hos oss är idrott, rörelse och utevistelse en naturlig del av varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla inspirerande lärmiljöer där barn får möjlighet att växa, utforska och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Ett intresse för idrott, rörelse och hälsa samt en vilja att utveckla verksamheten är meriterande.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: rektor@uoh.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Driven barnskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Upp & Hoppa Akademien FSK Serenadvägen
(org.nr 559205-0537)
Serenadvägen 28 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Upp & Hoppa Akademien Kontakt
Eleonora Fröberg rektor@uoh.nu 0702772004 Jobbnummer
9993752