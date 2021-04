Konceptetsäljare till Account Based Marketing - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-15Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerlighet mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de bästa kandidaterna.Konceptetsäljare till Account Based Marketing2021-04-15Jobbeskrivning Vill du vara med i en spännande resa och tillsammans med oss driva en stor förändring i en levande mediabransch? Företaget vi rekryterar till expanderar nu kraftigt och söker därför en målmedveten Key Account Manager med passion för affärer och goda kundrelationer. Som Key Account Manager hos oss kommer du få ansvar för att utveckla affären hos våra viktigaste kunder och du får därigenom en helt avgörande roll i vår expansion. I din vardag får du jobba med att bygga långsiktiga och gynnsamma affärsrelationer med inledningsvis nordiska marknadschefer. Självklart ska du ha en vinnande retorisk och social förmåga som gör att du kan fånga kundens förtroende tidigt i införsäljningsprocessen för att därefter implementera vår annonseringslösning. Tjänsten som Key Account Manager är ideal för dig som vill implementera den senaste teknikens mest effektiva marknadsföringsverktyg i en alltmer snabbrörlig mediabransch. Hos oss blir du en del av ett ungt och ambitiöst team där vi brinner för driva expansionen vidare ut i Europa och världen. Är du redo?Bolaget är en startup som genom avancerad teknik tagit fram en unik adtech-lösning som förändrar dagens B2B-marknadsföring och gör den betydligt mer effektiv. Konceptet är format kring Account Based Marketing och gör det möjligt för företag att maximera sina mediainvesteringar genom att styra content mot sina utvalda målgrupper. Idag finns en stor efterfrågan på marknaden och därför har vi precis tagit in riskkapital för att kunna driva på expansionen i den takt som marknaden efterfrågar. På vårt huvudkontor har vi ett högpresterande säljteam som är förgrenat i två delar. Acquisition Sales bearbetar idag nordiska kunder inom SME-segmentet och vårt KAM-team ansvarar för driva expansion mot multinationella bolag inom LE-segmentet.Om digFör att kunna prestera i denna roll ser vi gärna att du har: Erfarenhet av komplex B2B-försäljning mot beslutsfattare och ledningsgrupper. Ett välutvecklat affärsmannaskap och förståelse för kundens affärsmässiga situation. Erfarenhet av media, PR eller reklam. En vilja och ambition som gör att du älskar utmaningen med att jobba i en startupGymnasial utbildningSpråkSvenskaArbetslivserfarenhetKey account manager, 2-4 års erfarenhetI denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-29Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5692569